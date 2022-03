La exempleada municipal de Iglesia había denunciado que el intendente Jorge Espejo la abusó sexualmente al llevarla al dormitorio de su casa, a la que se llega "al bajar unos escalones". A pedido de la defensa del jefe comunal, personal del Juzgado de Jáchal y de la Policía realizó una inspección ocular en la vivienda y constató que no hay ningún escalón, afirmó el abogado Nasser Uzair, lo que también fue confirmado por fuentes judiciales. Así, el profesional destacó que "no hay nada más que hablar del tema", porque dicha "prueba es clave" y queda acreditado que la mujer "no conoce la casa de Espejo". Además, resaltó que "el que miente en lo menos, miente en lo más".

No obstante, es un elemento más que deberá evaluar el juez de Paz de Jáchal, Martín Peñafort, quien está subrogando el Juzgado Letrado de Jáchal, el cual investiga causas penales. El defensor del intendente iglesiano viene cuestionando los motivos de la denuncia, al punto de que había indicado que "la intención fue vengarse de la rescisión del contrato", en referencia a la desvinculación de la mujer del municipio de Iglesia desde el 1 de febrero de este año. Uzair había destacado que la propia denunciante había dejado constancia de que "si no me hubiesen despedido, no hubiese hecho la denuncia", además de que había dejado plasmado que no quería hacer la presentación, pero que le insistió su amigo y abogado Henri Peralta, quien trató de "conciliar" la situación con Espejo. "No sé a qué se refirió con eso. Llama mucho la atención", había indicado el defensor del jefe comunal. A todo eso, Peralta renunció a la representación legal de la exempleada.

La acusación es gravísima y el caso había provocado sumo revuelo, ya que la mujer había expuesto, a principios de febrero, en la Seccional de Iglesia y, luego, en el Juzgado de Jáchal que fue víctima de manoseos por parte de Espejo, tras una supuesta fiesta en la casa de este último a mediados de octubre del año pasado. En esa reunión habrían estado otras tres mujeres, pero que se retiraron antes y sobre las que no dio sus nombres para no comprometerlas. La denunciante contó que estuvieron tomando bebidas alcohólicas y que el jefe comunal se ofreció llevarla a su hogar, pero que, en eso, se desvaneció, como que se quedó dormida y despertó en la cama. En su relato, dijo que al dormitorio se llega al bajar unos escalones.

Sobre ese último punto, su defensa apuntó todos los cañones al pedir que se lleve adelante una inspección ocular luego de que el jefe comunal declarara en la indagatoria (Ver recuadro). La medida judicial se realizó el martes y Uzair destacó que se verificó que en la vivienda no hay lugares con escalones, lo que fue confirmado por fuentes judiciales. Si bien el abogado resaltó que "está todo prácticamente terminado" y que la pericia psicológica a la denunciante "ya no tiene sentido" y que "es superflua", se mostró respetuoso de los tiempos del juez y que solicitará que se resuelva la situación procesal de Espejo. Las fuentes indicaron que la mujer no se presentó al examen psicológico, por lo que el juez Peñafort fijó una nueva fecha en lo que queda de esta semana y que volvió a notificar a la denunciante y a su nueva abogada, Filomena Noriega. Esa prueba también tiene un peso decisivo, ya que los profesionales pueden determinar si la mujer miente o, por el contrario, presenta signos o traumas de un abuso sexual.

Circunscripción

La mujer radicó la denuncia en la Seccional de Iglesia y dicho departamento forma parte de la Segunda Circunscripción Judicial, la cual tiene su sede en Jáchal. En ese ámbito, rige el viejo sistema penal en el que el juez investiga y define la situación procesal.



Delito en juego

La denuncia en contra de Espejo es por abuso sexual. El abogado del jefe comunal planteó la eximición de prisión antes de que fuera indagado, la que fue concedida, indicó Nasser Uzair, quien señaló que le pedirá al juez que resuelva la situación del intendente.

Defensa en la indagatoria

El intendente de Iglesia, Jorge Espejo, fue indagado el 24 de febrero y reiteró lo que venía manifestando públicamente: que nunca tuvo un encuentro con mujeres y que, mucho menos, abusó sexualmente de una de ellas, una exempleada municipal de 41 años. En diálogo con este medio, el jefe comunal había indicado que estaba tranquilo, al punto de que había asegurado que "estoy convencido que la denuncia es tan falsa que no da para ponerse nervioso". Además, había vinculado la acusación con dos hechos. Primero, que a la mujer no se le renovó el contrato laboral en el municipio porque no iba a trabajar, por lo que se quedó sin empleo el 1 de este mes. Segundo, había expresado que "vengo siendo atacado con barbaridades en redes sociales por perfiles anónimos. Estimo que viene de ese grupo, que quiere dañarme, desgastarme. Por ahí mismo sale la noticia. Son los que sabían antes que nadie. Por sus publicaciones, entiendo que van a formar un partido político". Así, él había aclarado que ese sector "no es justicialismo ni bloquismo, es un grupo suelto, independiente".

"Es un invento total", había remarcado Espejo sobre la denuncia, quien había agregado que "en mi casa no recibo a nadie".