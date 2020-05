Si bien el Tribunal Oral Federal busca reanudar el tercer megajuicio por delitos de lesa humanidad a través de videoconferencia, los defensores de los imputados se opusieron. ¿Las razones? Problemas de conectividad y falta de control sobre las testimoniales, Este último punto es el próximo paso en el debate. Sandra Leveque, defensora del exfiscal federal Juan Carlos Yanello, explicó que "no se puede ejercer el derecho de defensa de los clientes porque no vamos a poder controlar los testimonios". A su vez, su colega Marcelo Fernández dijo que "no se va a poder percibir todos los datos que brinda una declaración presencial, como gestos, miradas y conductas". Por su parte, el defensor oficial, Esteban Chervin, coincidió y resaltó que "me parece que no sería un debate en términos constitucionales de lo que tiene que ser el juicio". Ahora, resta que el Tribunal resuelva estos pedidos.

En el tercer megajuicio hay 31 acusados, entre militares y policías retirados, que enfrentan causas por torturas y, muchos de ellos, por desapariciones.