Convocatoria. En la asamblea extraordinaria del Foro de Abogados asistieron unas 80 personas. La gran mayoría, más del 60 por ciento, era letrados cercanos al justicialismo.

Las críticas que el directorio del Foro de Abogados, con Marcelo Arancibia a la cabeza, lanzó contra el Consejo de la Magistratura por la conformación de la terna para elegir al próximo ministro de la Corte de Justicia hizo que un grupo de profesionales justicialistas comenzara a tener más actividad dentro de la entidad. De hecho, la primera movida la hicieron el martes, en la asamblea extraordinaria. En esa reunión, los peronistas hicieron gala de su presencia para marcarle la cancha a las autoridades de la institución y evitar que se avanzara con una judicialización del tema. Según indicaron fuentes de ese espacio, la movida de copar las asambleas en las que se toman las decisiones será una herramienta que comenzarán a utilizar para hacerle frente a la conducción de Arancibia, cuando embista con temas que no compartan.



La pulseada que se vivió el martes fue clara. Previo a la sesión trascendió que las autoridades iban a solicitar el apoyo de sus afiliados para impulsar una acción judicial con el objetivo de frenar el proceso de elección del próximo cortista. Ante eso, desde el justicialismo movieron la tropa con un dato clave: las asambleas del Foro no son concurridas y para aprobar una moción, solo es necesario tener mayoría. Así, al martes asistieron unas 80 personas, de las cuales poco más de 50 fueron del PJ.



De esa manera, ya se vislumbran futuras disputas de poder en la entidad, en la que la cantidad será decisiva. Las asambleas es el ámbito que han encontrado los abogados del PJ para empezar a mostrarse. Es que el peronismo no es bien visto a la hora de la competencia electoral para llegar a la conducción del Foro. Los que han ganado se esfuerzan por mostrarse independientes de las estructuras partidarias, a pesar de que muchos de sus integrantes simpatizan y militan en fuerzas políticas. La última vez que el justicialismo jugó fue en 2010.



Si bien desde el núcleo de los profesionales del PJ señalaron que marcarán la cancha cuando haya ataques infundados de la conducción, otros abogados se mostraron alertados con la movida al decir que "lo que buscan es que no se tome una decisión que pueda afectar al Gobierno, sea cual sea el tema. O inclusive, acallar los cuestionamientos que parta desde el Foro hacia una medida gubernamental que afecte a los abogados, al servicio de Justicia o las instituciones".



Todo se desencadenó con las críticas de la presidencia actual del Foro hacia el sistema de elección del próximo cortista. La terna para el puesto quedó, por primera vez en la historia, integrada por mujeres: Adriana García Nieto, Adriana Tettamanti y Celia Maldonado. El Foro lanzó varios dardos, como la solicitada en la que revalorizó que el próximo cortista sea una mujer, pero cuestionó la transparencia del procedimiento.