El gobernador Sergio Uñac viene jugando a favor del Gobierno nacional en el apoyo al acuerdo para refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y ayer salió a marcarle la cancha a los legisladores locales de Juntos por el Cambio (JxC). "Los diputados de la oposición deberían acompañar, porque son parte del proyecto político que tomó la deuda", disparó en rueda de prensa, en referencia a la pertenencia a lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. En la coalición opositora, Marcelo Orrego y Susana Laciar tomaron el libreto nacional al señalar que no quieren que el país caiga en default (cesación de pagos) y que se deben honrar las deudas, pero no se mostraron a favor de aprobar el plan económico que contempla ajustes. Inclusive, Laciar fue un poco más allá, dado que destacó que las definiciones de Uñac "no me parecen muy responsables". Por su parte, el senador Roberto Basualdo se inclinó por acompañar la iniciativa oficial, aunque remarcó que seguirá la postura que defina el interbloque.

Uñac lanzó sus declaraciones por la mañana y pasado el mediodía partió hacia Ciudad de Buenos Aires para mantener un encuentro con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y gran parte de sus pares provinciales, que están dentro del Frente de Todos, para respaldar el acuerdo con el FMI que impulsó la Nación. Luego, el sanjuanino tuvo un encuentro a solas con el presidente Alberto Fernández (Ver Con sus pares...).

En ese contexto, el gobernador había dicho previamente que el "el objetivo de los gobernadores es alcanzar un acuerdo. Entendemos las divisiones, las posturas y las sectorizaciones. Quienes gobernamos necesitamos previsibilidad de los recursos en cuanto al futuro. Poner al país en default implica agudizar los problemas y tenemos que tratar de evitarlos". En cuanto a los legisladores por San Juan, manifestó que la totalidad de los diputados del Frente de Todos van a acompañar la iniciativa, mientras que a los de la oposición les metió presión. "Con absoluta responsabilidad deberían acompañar, proponiendo cambios, lo que se les ocurra, pero votar para que el país no caiga en default", resaltó el Gobernador.

Al ser consultado, Orrego, el líder de la principal alianza opositora, manifestó que "la verdadera presión y la responsabilidad la tiene el propio Frente de Todos y no Juntos por el Cambio. En eso pienso distinto que Uñac porque el Gobierno nacional tiene el problema adentro con su interna". No obstante, indicó que "sí podemos aprobar la toma de una nueva deuda para su refinanciación, pero, de ninguna manera, podemos dar el visto bueno a un programa económico".

Por su parte, Laciar fundamentó que no le parecían "muy responsables" las declaraciones de Uñac porque, "entonces, debe hacerse responsable de haber sido parte de muchos gobiernos que endeudaron la Argentina. Pero no es tiempo de ver quién la endeudó más, sino de ver cómo salimos hacia adelante". Además, expresó que "queremos que Argentina honre las deudas", pero aclaró que "el Congreso no vota programa económico. Eso es responsabilidad de quien gobierna".

El acuerdo con el FMI también pasará por el Senado, por lo que Basualdo se mostró a favor de acompañar la iniciativa, pero aseguró que respetará y seguirá la decisión del bloque. "En algún momento hay que hacer un ajuste. Algún día no podremos gastar más de lo que ingresa", destacó, a la vez que indicó que no sintió una presión por parte de Uñac.

Con sus pares, Massa y el Presidente

El gobernador Sergio Uñac estuvo con sus pares de La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta, La Pampa, Entre Ríos, Misiones, Chubut, Neuquén y Santa Fe, más los vicegobernadores de Santiago del Estero y Santa Cruz en la reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para hablar de los detalles del acuerdo con el FMI, el cual se tratará en el recinto entre el jueves y viernes. Luego, el sanjuanino mantuvo un encuentro a solas con el presidente Alberto Fernández, con el que dialogó, entre otros temas, sobre el acto de asunción del nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric, que se realizará este viernes en Valparaíso, dado que Uñac será parte de la comitiva nacional.

El Gobernador aprovechará la cita para entablar contacto con funcionarios trasandinos por el Paso de Agua Negra y tratar de avanzar en el proyecto del Túnel de Agua Negra, indicaron fuentes oficiales.

POSTURAS EN JxC

MARCELO ORREGO - Diputado nacional

"Como está redactado el proyecto, está difícil su aprobación. El Congreso no aprueba programas económicos. La pelota está del lado del propio Gobierno nacional. Caer en default perjudica al país, pero nosotros no tenemos que aprobar un plan del Ejecutivo. Vamos a tomar la posición del bloque".

ROBERTO BASUALDO - Senador

"No tomo la declaración de Uñac como una presión. Es su opinión. Coincido en que tenemos que solucionar los problemas. El ajuste hay que hacerlo algún día. No podemos gastar más de lo que entra. En el bloque plantearemos las posturas. La decisión que se tome, la acompañaré".

SUSANA LACIAR - Diputada nacional

"Trabajamos en interbloque y trataremos de dar una visión que conforme a todos. El oficialismo quiere hacernos parte de un programa económico, pero no gobernamos. Podemos pasar mucho tiempo debatiendo quién endeudó más la Argentina, pero con eso no encuentra empleo el que lo busca".