Los docentes autoconvocados y el Gobierno llegaron a un acuerdo en una nueva jornada de movilización en reclamo por mejoras salariales. Los manifestantes se comprometieron a no llevar adelante ningún tipo de medida de fuerza, ni paro, ni desplazamiento, desde hoy hasta el próximo jueves, fecha en la que está prevista la reunión paritaria entre los gremios y autoridades del Ejecutivo, la que fue anunciada por el gobernador Sergio Uñac. A cambio, la provincia recibió a los autoconvocados, quienes presentaron un nuevo petitorio con cuatro puntos: que el salario del cargo testigo con rango 1 sea equivalente al costo de la canasta básica nacional; que no se aplique descuento por los dos días de paro; que comience a utilizarse la cláusula gatillo desde julio y que el pago de salarios a interinos y suplentes demore menos de 4 a 6 meses, tiempo que insume en la actualidad, según dijeron.

El acuerdo entre las partes se llevó adelante anoche, cerca de las 19.30, luego de que el subsecretario de la Unidad Gobernación, Luis Rueda, recibiera nuevamente a un grupo de cinco autoconvocados en Casa de Gobierno. Ayer por la tarde, una multitud se congregó en el Centro Cívico y marchó por Avenida Libertador hasta calle Paula Albarracín de Sarmiento, tal cual lo hicieron el jueves por la mañana. Ayer temprano también se movilizaron, repitiendo lo que habían hecho el jueves por la tarde, por las inmediaciones del Centro Cívico, el microcentro y la Casa de Sarmiento.

El impasse fue confirmado por Jorge Lozano, directivo de escuela, y uno de los representantes de los autoconvocados que mantuvo la reunión con Rueda. Según expresó el manifestante, "la temática decidida es que desde ahora, no vamos a implementar ninguna acción de ningún tipo, nada. No vamos a participar en nada hasta el jueves, cuando se llevará a cabo la paritaria. Ese día nos vamos a concentrar en el Centro Cívico a las 9 de la mañana". Además, el docente fue claro al indicar que "durante el lunes, martes y miércoles vamos a trabajar con absoluta normalidad". También sostuvo que "hemos dado nuestra palabra a Luis Rueda" y "ya lo saben todos los docentes". Por otro lado, Lozano reconoció que, "al parecer, hay una convocatoria para el domingo, pero nosotros nos hemos comprometido que no vamos a participar de esa actividad".

Las dos marchas de ayer, y la última del jueves, se dieron luego de que Sergio Uñac anunciara que instruyó a la ministra de Hacienda a que haga efectiva la reunión paritaria el 2 de junio para los docentes y el 6 de junio para el resto de los estatales. La movida significó adelantar la instancia de revisión, tras el pedido de los gremios, la cual estaba prevista para la segunda quincena de julio. En el anuncio, el mandatario indicó que "los puntos planteados por los docentes autoconvocados serán incluidos y considerados en dicha oportunidad en el marco de la paritaria". La solicitud inicial de los manifestantes había sido de un aumento salarial sin cuotas, pago de salarios en tiempo acorde, no descuento del día de reclamo y sistema de licencias respetuoso de las indicaciones médicas.

En el planteo que los autoconvocados realizaron ayer hubo cambios, ya que le pusieron valor al pedido de aumento: que el cargo testigo docente alcance los 95.260 pesos de la canasta básica.

Aumento del 5%

El gobierno dio a conocer las fechas en las que se acreditarán los sueldos de mayo, desembolso que contendrá un 5 por ciento de aumento, sumando un 25 en total. DNI terminados en 0, 1, 2, 3 y 4 cobrarán el miércoles 1 de junio, mientras que los finalizados en 5, 6, 7, 8 y 9, lo harán el jueves 2.