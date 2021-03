La justicia le había ordenado que no se acerque a su mujer, lo que no cumplió el pasado el pasado viernes 26. Tampoco hizo caso a esa orden dos días después cuando, no solo rompió la perimetral, sino que también la amenazó y la golpeó. Por esa situación fue detenido el miércoles a pedido de los fiscales de la Unidad de Investigación Fiscal del Centro de Abordaje de Violencia Intrafamiliar y de Género (UFI Cavig) y ayer fue presentado su caso ante el juez para la formulación de cargos, dentro del nuevo sistema acusatorio. En esa instancia, la fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo a través de un juicio abreviado. Así Fabián Alejandro Chávez, de 33 años, se convirtió en el primer condenado dentro del flamante sistema acusatorio. La pena fue de siete meses de ejecución condicional, por lo que los cumplirá en libertad. Esto quiere decir que si no cumple con las condiciones que le impuso la Justicia (Ver Sentencia), será detenido y trasladado al Penal de Chimbas para cumplir la condena tras las rejas. Desde la fiscalía apuntaron que este tipo de casos, desobediencia a una orden judicial, lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas, antes demoraban no menos de dos años y ayer se resolvieron en dos días.

Así, la investigación fiscal demostró ayer su efectividad en causas que antes demoraban años en resolverse y que, incluso, algunas nunca se cerraban. En el medio de ese largo proceso, los denunciantes por violencia de género debían vivir con el miedo a ser atacados, rogando que la situación no termine en tragedia. El fiscal que intervino en la causa fue Roberto Ginsberg con la coordinación de Claudia Salica, quien está al frente de la UFI Cavig. La condena fue impuesta por la jueza Verónica Chicón en una audiencia que se llevó adelante ayer por la tarde.

La velocidad en la resolución, dos días desde la detención, derivó en que el fiscal General de la Corte, Eduardo Quattropani, indicara que se trata de una sentencia "en tiempo récord, en una causa que difícilmente terminaría en el viejo sistema". Además apuntó que "está probado que los violentos desobedecían las prohibiciones impuestas por la Justicia, lo que motivaba que las víctimas una y otra vez denunciaran sin éxito". Así recordó que en el sistema de Flagrancia, se incorporó el delito de desobediencia judicial y que en dicho proceso "se los viene condenando sin una suspensión de juicio a prueba (probation)", línea que "también se aplica en el sistema acusatorio". El Ministerio Público Fiscal tiene en manos la política de persecución criminal, por lo que se pueden oponer a la probation, esto es, impedirle a los imputados continuar con la planilla prontuarial limpia a cambio de tareas comunitarias y una reparación simbólica.

Otro punto clave de la resolución de ayer es que se logró gracias a la tecnología y remodelaciones que llevó adelante la Corte de Justicia para la puesta en marcha del sistema acusatorio. Es que el hecho de desobediencia judicial y violencia se produjo en Valle Fértil, por lo que la audiencia ante la jueza se produjo vía Zoom. Mientras los magistrados se encontraban en la sala de audiencia en el subsuelo del edificio de Tribunales, el imputado estaba detenido en la comisaría de ese departamento.

En el nuevo sistema, antes de la audiencia de control de la acusación, previo al juicio, el fiscal y la defensa pueden acordar método alternativo de resolución de conflicto como un juicio abreviado. La escala penal del delito que estaba en la mira era de seis meses a dos años de prisión, y se acordó siete meses de prisión en suspenso.



SENTENCIA

La jueza Verónica Chicón homologó el acuerdo al que llegó la Fiscalía con la defensa del imputado. Así dispuso que, durante el termino de dos años, el condenado cumpla con reglas de conducta como no acercarse a la víctima en un radio menor a mil metros, ya sea en la vía pública como en la casa particular de la mujer o en la de un familiar. Además, tiene prohibido cualquier tipo de contacto, ya sea vía telefónica, celular o a través de las redes sociales. Por otro lado, se debe abstener de usar estupefacientes y el consumo abusivo de bebidas alcohólicas. También debe estar a disposición de las autoridades judiciales y buscar un trabajo.

De no cumplir con dichas medidas, incurrirá en incumplimiento de una sentencia y deberá hacer frente a la condena que se le impuso.

Formulación de cargos

40 Son las audiencias que tiene en agenda la Fiscalía para la próxima semana.

Inicio del sistema

La investigación fiscal comenzó a rodar el viernes pasado con la inauguración de la remodelación del palacio de Tribunales. Desde hacía 10 años que el fiscal General de la Corte venía pidiendo la implementación del nuevo sistema.

Unidades fiscales

Hay cuatro unidades fiscales (UFI) divididas en los delitos a su cargo: UFI Cavig, UFI Anivi, UFI de Delitos Especiales y UFI Flagrancia. Por ser la que mayor cantidad de denuncias recibe, la UFI Cavig es la que más fiscales tiene, siete en total.