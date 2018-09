El gremio universitario Adicus, el más representativo de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), resolvió plegarse a la decisión nacional que tomó el viernes Conadu Histórica, de rechazar la propuesta salarial del Gobierno nacional y continuar con el cese total de actividades en la casa de altos estudios.



Según un comunicado por parte de la entidad, "el plan de lucha continuará para la próxima semana, del 10 al 15 de septiembre". Con esa decisión, el gremio acumulará 47 días sin actividad en la provincia, lo que significa todo un récord para el reclamo salarial en el ámbito de la Universidad.



Adicus, a través de Conadu Histórica, es el único gremio local que no aceptó la propuesta salarial del macrismo. El otro sindicato es Sidunsj, cuya confederación sí llegó a un acuerdo y aceptó aprobar la propuesta que alcanza al 26 por ciento de aumento a octubre, con dos cláusulas de revisión y fondos para docentes contratados y ad honorem. Según Adicus, la oferta fue rechazada porque las sumas fijas no forman parte del sueldo básico de los docentes, la propuesta no incluye una cláusula gatillo y resulta insuficiente al aumento del 30 por ciento solicitado, ya que la inflación estimada para este 2018 es de un 42 por ciento.