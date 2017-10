Definición. Luego de cuatro horas de discusión, el Consejo Superior de la UNSJ decidió, por mayoría, darle el mandato a sus paritarios para que firmen el acuerdo del manejo de los fondos de capacitación docente con los gremios Sidunsj y UDA. Así, Adicus quedó fuera y buscará un contraataque.

Por mayoría, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) les dio la orden el jueves a sus representantes para que firmen un acta con los gremios Sidunsj y UDA para administrar casi un millón de pesos nacionales en fondos de capacitación docente. La decisión dejó afuera a Adicus, el sindicato de mayor peso en el ámbito universitario, cuyo secretario General, Jaime Barcelona, adelantó que presentaran una medida cautelar en la Justicia Federal para frenar el uso de los recursos hasta que haya una resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación. La carta jugada en la cartera laboral es para que puedan participar en una paritaria específica y tallar en el manejo del dinero. Sin embargo, el tiempo apremia, ya que si hasta el 20 de este mes no se han definido los proyectos de formación, la plata se perderá. Además, el gremialista no descartó iniciar acciones legales contra los que sellaron el acta y los que hagan acuerdos futuros sobre este tema.



Molesto, Barcelona también disparó contra uno de los miembros del Consejo, el decano de la Facultad de Ciencias Exactas, Rodolfo Bloch. El sindicalista dijo que un grupo de consejeros que le responden al decano llevaron la discusión de los fondos al Consejo Superior y que ahí inclinaron la balanza en favor de Sidunsj. En ese marco, señaló que Bloch se apoya en este gremio para cimentar su candidatura a rector en 2020. Este medio trató de contactar al titular de la unidad académica de Exactas, pero no contestó los llamados.



El que sí habló fue Esteban Vergalito, secretario General de Sidunsj. Este señaló que "las consideraciones de política universitaria que pueda hacer la conducción de Adicus nos tiene sin cuidado porque no es nuestro juego. Nuestra posición es prescindente de la política universitaria". Además, sobre la cautelar para frenar el uso de los fondos de capacitación, destacó que "ese posicionamiento está demostrando que el objetivo de Adicus no fue la defensa de los docentes para capacitarse sino más bien impedir que los fondos se puedan aplicar, atentando contra Sidunsj y UDA".



La disputa por los recursos de capacitación sacó a la luz la rivalidad entre los sindicatos universitarios: Adicus, el de mayor afiliados, y Sidunsj, que tiene menos socios, que sumó porotos en su haber. El que se vio en el medio fue UDA, que tiene algunos profesores en los colegios preuniversitarios.



La batalla se generó en el acuerdo de la paritaria nacional, en la que además de las condiciones salariales se fijaron los recursos de formación docente. En esa reunión, el acta fue firmada por Conadu (federación a la que pertenece Sidunsj) y UDA, pero no Conadu Histórica, a la que está adherida Adicus. Por eso, Vergalito siempre sostuvo que en San Juan sólo se debían llevar a cabo reuniones para establecer un acuerdo de cómo instrumentar los proyectos de capacitación, elevarlo a la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación y que bajara el dinero.



Por el contrario, Barcelona asegura que esa discusión tiene que darse en una paritaria local, tal cual lo estableció el acta de paritaria nacional, y en la misma Adicus tiene cabida por tratarse del sindicato mayoritario y con personería gremial. Esa es la definición que espera del Ministerio de Trabajo de la Nación, cuyas actuaciones ya fueron remitidas. En ese marco, señaló que el Consejo Superior se ha excedido en sus funciones, por lo que plantearán una medida cautelar para frenar el manejo de los fondos sin la participación de Adicus. Representantes de la UNSJ y de Sidunsj ayer ya tuvieron su primera reunión.

Protagonistas

JAIME BARCELONA - Secretario General de Adicus "Se ha violado la ley de asociaciones sindicales. Adicus es una asociación de primer grado, que tiene la mayor cantidad de afiliados y personería gremial. Entonces, tiene que integrar sí o sí la paritaria local. No se puede firmar un acuerdo sin Adicus".