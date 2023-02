Viene sonando con fuerza que el intendente Fabián Martín será el candidato a vice de Marcelo Orrego, presidente de Producción y Trabajo, quien ya lanzó su candidatura a la Gobernación. Hace un tiempo, también asomó la chance de que el jefe comunal abriera una línea interna y compitiera por el máximo cargo provincial, estrategia que fue perdiendo fuerza. Hasta ahora, dado que el tablero político ya se va armando. El propio Martín reconoció que está abierta la alternativa a anotarse para pelear por el sillón de Sarmiento dentro del frente Unidos por San Juan (UxSJ), ex Juntos por el Cambio. De esa manera, puede ser una opción que permita "cosechar" otro sector del electorado y que, así, engrose la cifra final de votos y le permita el triunfo a la principal alianza opositora. Se trata de la segunda figura fuerte del espacio, teniendo en cuenta que en la coalición oficialista se enfrentarán dos pesos pesados, como Sergio Uñac y José Luis Gioja.

En el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, Martín, quien no puede repetir como intendente porque va por su segundo mandato, señaló que "es una posibilidad que sea candidato a vice", aunque admitió que "también se analiza la chance que sea candidato a gobernador por otra línea interna". El rivadaviense explicó que "tenemos que ver si queda la alternativa de que algún otro candidato nuestro pueda surgir para pescar votos de otro sector de los ciudadanos". Así, indicó que "vamos a jugar si de ese análisis resulta que mi candidatura puede colaborar para atraer mayor cantidad de sufragios. Esa posibilidad no se descarta". A su vez, abrió el paraguas al explicar que, "en el frente, la prioridad fue siempre trabajar en equipo y sabemos que no hay que abrir una lista porque sí". Además, indicó que "la definición (de ir por la Gobernación o no) la vamos a tener dentro de muy poquitos días. No creo que esperemos al plazo de presentación de candidaturas, va a ser antes", fecha límite establecida para el 25 de marzo.

Tal decisión es importante que sea con antelación, dado que, si Martín compitiese, tiene que poner candidatos a intendentes en el menos 10 distritos, concejales titulares y suplentes y diputados departamentales, además de armar una lista de 17 legisladores proporcionales. Se trata de una verdadera dificultad y fue una de las razones que hace un tiempo dicha idea se desinflara. ¿Por qué? Sucede que los aspirantes en los departamentos van a querer jugar a ganador y el que más chances tiene es Orrego, por lo que sería difícil convencerlos para que vayan con Martín, sumado a que es complicada la diferenciación entre los dos socios.

El motivo de que en UxSJ esté aún vigente esa idea es que en San Juan por Todos (SJxT) se han lanzado Uñac y Gioja, quienes, juntos, acumulan un cuantioso caudal electoral bajo el nuevo sistema electoral. Además de Orrego, en el frente opositor ya han anunciado sus candidaturas Marcelo Arancibia, del Gen, y el exdiputado nacional Eduardo Cáceres. Dos dirigentes que pueden aportar puntos, pero que, por ahora, están lejos de un nivel considerable.

Incluso, Martín indicó que ambos todavía "tienen mucho para crecer".

El rivadaviense habló de Arancibia y Cáceres y señaló que, "si bien pertenecemos al mismo frente, ellos están trabajando por su lado y nosotros por el nuestro". Martín apuntó a despegarse sobre un eventual respaldo, sobre todo al exdiputado nacional. "Si existe, son cuestiones individuales, pero no decisiones generales (del frente). Es posible que el concejal Juan José Dubos, que proviene del Pro, sea candidato a intendente por la línea de Cáceres y eso no significa que nosotros le estemos dando una ayuda", remarcó como para diferenciarse.

Definiciones

