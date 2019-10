En los últimos años el excortista Adolfo Caballero y el juez de Instrucción Pablo Flores se vieron involucrados en varios escándalos y hasta el segundo fue suspendido por las demoras en la resolución de causas que tenía en su poder.

Aquí un repaso de algunos de los casos más resonantes:

A mediados del 2017, el por entonces presidente de la Corte de Justicia local fue duramente criticado por el titular nacional del gremio de los judiciales, Julio Piumato, por los dichos que el primero había realizado contra el fiscal Federal Francisco Maldonado. El funcionario imputó por 6 delitos de lesa humanidad a Caballero Vidal.

Por entonces, Caballero afirmó que la imputación debía “probarla muy bien porque se expone a que se le vuelva la cosa en contra” y que por ser fiscal “no se va a llevar a todo el mundo por delante”, el sindicalista le respondió que “está planteando una lógica de impunidad, de protección a sus pares.

A finales del año pasado cuando estalló el escándalo por la denuncia por abuso sexual contra el actor Juan Darthes, Caballero tuvo unas declaraciones que provocaron un fuerte rechazo local como nacional. “Esa mujer que está escrachando usó el arte de seducir para conseguir un beneficio particular. Y como no le fue bien, la venganza es denunciar el acoso”, dijo al ser consultado por la prensa.

El primer escándalo en el que se lo vio involucrado al juez del Segundo juzgado de Instrucción Pablo Flores fue en la causa contra el ginecólogo Carlos Martínez. Es que el magistrado lo procesó por un abuso sexual, la resolución quedó firme, pero no fue elevada a juicio y por lo tanto prescribió. Ante esta situación la Corte realizó una auditoría y descubrió otros expedientes con irregularidades y demoras, entre ellos habían otras seis causas por delitos contra la integridad sexual de niños en los que hubo demoras de hasta tres meses desde que el juez se abocó al tema hasta la realización de una prueba. En el resto, en 10 hubo indagatorias de implicados en hechos delictivos, pero sin resolución sobre sus situaciones y los mismos se archivaron. En otros 12 ni siquiera se produjeron los interrogatorios y las causas no experimentaron movimiento. Inclusive, cuatro de ellas durmieron en un cajón, ya que no tuvieron movimientos. En total se trató de 64 expedientes. Con este escenario la Corte determinó como sanción suspenderlo por 30 días sin goce de haberes.

El 25 de agosto de 2018 personal del grupo GERAS allanó la vivienda de Hugo Alejandro Navas, quien durante el proceso le disparó a dos policías. La causa cayó en manos del juez Pablo Flores, quien consideró que el implicado no había disparado con intención de matar a nadie. Además se excusó diciendo que los policías habían entrado durante la noche haciendo ruido y que por más que hayan gritado que eran policías Navas podría haber pensado que eran delincuentes haciendose pasar por agentes. Este fallo provocó el enojo del Ejecutivo, especialmente del ministro de Gobierno Emilio Baistrocchi, quien calificó al fallo de “impresentable”. A su vez, el fiscal Daniel Galvani apeló.

Finalmente, el juez imputó a Navas por las lesiones que causó y bajó la calificación de tentativa de homicidio a un índice menor por lo que dispuso la libertad del implicado.