Dupla. Graciela López, secretaria General de UDAP, y Luis Lucero, el Adjunto, vienen juntos desde 2007. Se habla de un quiebre, aunque este lo negó.

Es el gremio docente con más afiliados en la provincia, a los que les brinda el coseguro de salud para quienes lo solicitan. El servicio consiste en cubrir el porcentaje que no contempla la obra social en una prestación médica para que el maestro no tenga que afrontar su costo. A pesar del poderío de UDAP en el escenario sindical, viene atravesando dificultades económicas, ya que desde la Asociación Médica Sarmiento dijeron que desde mediados de diciembre y hasta el momento sigue suspendido el convenio por el coseguro en sus cuatro clínicas principales: El Castaño, Cimac, Sanatorio Argentino e Instituto Médico. El titular de la asociación, Daniel Morales, aseguró que si bien pagaron con cheques la deuda, le vienen reclamando poco más de 310 mil pesos en intereses. Y desde el Colegio Médico, Mario Penizzotto explicó que ya le han enviado cartas al sindicato para que hagan el desembolso de tres meses atrasados que equivalen a 1.136.000 pesos, aunque aún no han tenido respuestas. En ese marco, está en riesgo el coseguro en el Hospital Privado y el Cimyn, sanatorios que nucela la entidad, aunque el profesional expresó que no se ha dado de baja al convenio y que agotarán todas las instancias de diálogo.



Desde UDAP, el secretario Adjunto, Luis Lucero, señaló que desconocía la situación dado que su ámbito de acción es lo gremial, por lo que dijo que la titular del gremio, Graciela López, debía informar sobre el tema. Sin embargo, la dirigente no contestó los llamados de este medio. En el ambiente sindical se habla de un quiebre en la relación entre ambos, aunque Lucero lo negó. Inclusive, las versiones señalan que López daría un paso al costado en la contienda electoral de este año y que el actual número dos iría por el máximo escalón, pero este indicó que no hay nada definido. Por otro lado, la dupla ha tenido que ir a dar explicaciones en la Justicia Federal, ya que, tras una denuncia de la AFIP, se encuentra bajo investigación por la apropiación indebida de aportes de la seguridad social de trabajadores del gremio (Ver recuadro).



En cuanto al coseguro, el problema para el afiliado radica en que, al no tener el servicio, debe afrontar con su plata lo que no cubre la obra social de una prestación médica. Si bien está la posibilidad del reintegro del dinero por parte del gremio, en ocasiones se trata de prácticas muy costas difíciles de desembolsar en el momento.



Morales, de la Asociación Sarmiento, señaló que UDAP adeudaba los meses de julio a noviembre de 2018 por facturaciones cercanas a los 2 millones de pesos. Si bien el gremio pagará con cheques desde enero a abril, el presidente de la asociación resaltó que debe desembolsar 311.734 pesos en concepto de intereses por la inflación que se registró desde julio a la fecha. Morales hizo hincapié en que el convenio del coseguro está suspendido en El Castaño, Cimac, Sanatorio Argentino e Instituto Médico y que ya ha tirado líneas para que las autoridades solucionen el tema de la deuda, aunque dijo que aún no ha tenido respuestas. "La suspensión se levantará cuando paguen los intereses", resaltó.



Por su parte, Penizzotto, del Colegio Médico, explicó que ya han mandado cartas solicitando el pago de facturas de septiembre, octubre y noviembre, pero aún no ha tenido novedades. "Siempre tratamos de dialogar y llegar a un acuerdo. La última opción es el corte, pero depende de cada situación. En el año y medio del convenio con UDAP han estado con ligeros atrasos, pero no en esta proporción", resaltó.

Investigación e indagatorias



Las autoridades de UDAP, Graciela López y Luis Lucero, fueron indagados a fines del año pasado por el juez federal Leopoldo Rago Gallo, según confirmaron fuentes calificadas. Ambos están investigados por la retención de aportes de trabajadores del gremio. La denuncia fue radicada por la AFIP en el mes de mayo, debido a que el organismo habría detectado irregularidades en el pago del Régimen Nacional de Seguridad Social. La deuda es de un total de 2.677.517 pesos desde diciembre de 2016 hasta julio del año siguiente. Luego de que saliera a la luz la denuncia, los sindicalistas dijeron que todo tenía un trasfondo político, le apuntaron al Gobierno macrista y dijeron que no había problemas con la documentación.

Elecciones

¿Recambio?

Este año se llevarán a cabo las elecciones en UDAP, aunque aún no hay una fecha definida, pero por tradición suele ser en abril. Graciela López va por su tercer mandato desde 2007. Reemplazó a su hermana Ana María, quien estuvo al frente del gremio desde 1995 a 2007.