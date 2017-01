De acuerdo a un relevamiento preliminar, después de jubilarse, la exabogada de Fiscalía de Estado Dora Zulema Monasterio no devolvió más de 3 mil expedientes de juicios por cobros de deudas fiscales que llevaba adelante, indicaron desde el organismo.



Sobre la profesional pesa una denuncia por retención indebida y fuentes judiciales resaltaron que el fiscal Carlos Rodríguez le pedirá hoy al juez Benedicto Correa que le dé curso a la investigación.



Hasta el 30 de octubre de 2013, Monasterio se desempeñó en el área especializada de Fiscalía de Estado en tramitar juicios ejecutivos para el cobro de créditos fiscales, por ejemplo, las deudas en Rentas de los contribuyentes.



Según las fuentes, tenía asignadas unas 3.200 causas y luego de jubilarse, no devolvió la mayoría de los expedientes a los juzgados de Paz, civiles y el Contencioso Administrativo.



En la denuncia que el organismo encargado de defender el patrimonio de la provincia presentó a fines de diciembre, resalta que con la sustracción y el ocultamiento de las causas, la abogada le está provocando un perjuicio fiscal a las arcas públicas.



Por ese motivo, además de acusarla de retención indebida, no descarta incriminarla con otras figuras delictivas. Sucede que los expedientes fueron reasignados a otros profesionales de Fiscalía y al no poder contar con ellos, no pueden seguir con los trámites de los juicios. Por lo tanto, estos pueden prescribir y el Estado dejaría de percibir los montos de cada uno de los respectivos procesos.



Este medio llamó al estudio de Monasterio, pero nadie contestó. Según las fuentes, la profesional habría manifestado ante personal de Fiscalía de Estado que no piensa devolver los expedientes porque tiene honorarios por cobrar de los juicios que llevó adelante.



Sin embargo, en el organismo entienden que el argumento no es válido, ya que puede pedir en los juzgados que le regulen los honorarios en un trámite aparte y así reintegrar las causas.



El pedido de devolución se hizo de manera verbal, por apercibimiento y hasta por carta documento, indicaron las fuentes. Como se agotaron todas las instancias y el organismo no obtuvo ningún tipo de resultado positivo en todo este tiempo, el camino que quedó fue la denuncia penal.



A todo eso, desde la Fiscalía ya han comunicado a los distintos juzgados que Monasterio ya no trabaja en el organismo y que se le han revocado todos los poderes para poder actuar en los casos. Además, en la denuncia, el organismo hace reserva de realizarle una demanda por daños y perjuicios por la conducta que ha desplegado y a fin de resguardar el patrimonio de la provincia.