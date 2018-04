En el Senado. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, manifestó ayer en la Comisión de Infraestructura del Senado que "no hay obra paralizada" porque aún está en etapa de proyecto.

El Gobierno nacional intentó ayer poner paños fríos en la polémica por el Túnel de Agua Negra, luego de que medios chilenos encendieran la alarma sobre cambios que intentaría introducir el macrismo en la forma de enfrentar el financiamiento de costos por imprevistos en la construcción de la megaobra. En la reunión de la Comisión de Infraestructura del Senado, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, manifestó que "estamos respetando" lo que estableció la gestión anterior y destacó que "no hay obra paralizada" porque aún está en etapa de proyecto y que no hay sobrecostos porque "no hay licitación". Además, indicó que "del lado del Gobierno argentino no cambió nada" y que "lo que salió en versiones periodísticas fue de medios chilenos sobre la situación del país trasandino, cosa que no controlamos".



El tema saltó tras la consulta de la senadora uñaquista Cristina López. En su repaso por el camino que transitó la obra, Dietrich aprovechó para pegarle al kirchnerismo al señalar, primero, que "todo indicaba" que el pliego que se venía barajando originalmente "estaba direccionado a empresas chinas". Por eso, manifestó que en ese punto hicieron modificaciones para generar "condiciones que generen competencia". Y si bien reconoció que eso generó un retraso en el proceso, el mecanismo "fue exitoso", ya que se presentaron 10 consorcios para la etapa de precalificación.



En segundo lugar, resaltó que "el Gobierno anterior negoció muy mal con Chile". La crítica apuntó a que el acuerdo entre la entonces presidente Cristina Fernández de Kirchner y su par trasandina, Michele Bachelet, estableció que cada país costeara el tramo que le correspondiera del túnel. De acuerdo a las longitudes, al vecino país le correspondía el 28 por ciento, mientras que Argentina se iba a hacer cargo del 72 restante. Pero en las tratativas de la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) se mejoraron las condiciones y se fijó que nuestro país desembolsaría el 60 por ciento del crédito que ponía el BID y Chile el resto. Esa misma distribución porcentual también se estableció para lo que se denomina sobrecostos, es decir, gastos sobre imprevistos que puedan surgir en una obra de tamaña complejidad, como revestimientos ante huecos no previstos que aparezcan durante la perforación de la cordillera. Sobre ese punto, Dietrich señaló que un túnel que conecte a ambos países "cada uno tiene que pagar la mitad" porque el beneficio es igual para ambos, explicó.



No obstante y pese a que señaló que "hubiésemos negociado distinto", admitió que "estamos respetando" lo pautado. Si bien Dietrich no lo dijo en su exposición, los medios trasandinos dieron a conocer que el macrismo apunta a modificar la distribución porcentual de los sobrecostos a partes iguales. Tal medida implicaría cambiar el Segundo Protocolo firmado entre ambos países, lo que derivaría en el tratamiento entre ambos países y la aprobación de los respectivos Congresos. Es decir, una demora en el proceso de licitación.



Sin embargo, de darse ese escenario, está en análisis una propuesta para sortear ese inconveniente, la cual no trascendió. Hoy llegará al país el presidente chileno electo, Sebastián Piñera, quien mantendrá una reunión con Mauricio Macri y es de esperar que el tema se aborde. De hecho, el jefe de Estado nacional también se refirió al túnel (ver Macri, Piñera ...).



La megaobra consiste en la construcción de dos túneles que se extenderán por casi 14 kilómetros por dentro de la cordillera, que unirán Iglesia y la región chilena de Coquimbo. En la gestión macrista, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) entregará un crédito de 1.500 millones de dólares.

Consorcios

El proceso de licitación del Túnel de Agua Negra comprendió una etapa de precalificación. En esa instancia se anotaron 10 consorcios, que nuclean a 26 empresas de todo el mundo. Los que cumplan con los requisitos, pasan a la etapa de licitación propiamente dicha, en la que tendrán que presentar sus ofertas.

Características

Cuando el futuro túnel de Agua Negra esté transitable, se convertirá en el séptimo paso binacional por tierra en el mundo, dejando de lado a aquellos que son submarinos o ferroviarios. Pero será el primero que tendrá dos tubos de circulación separada y será el más extenso con sus casi 14 kilómetros.





>> Macri, Piñera y la megaobra

En una entrevista con el diario chileno El Mercurio, el presidente Mauricio Macri manifestó que "Agua Negra también está muy avanzado en el BID para llamar a licitación", luego de mencionar la modernización del Paso Cristo Redentor.



El jefe de Estado se reunirá hoy con su par chileno, Sebastián Piñera, quien arribará a las 20. Ambos tendrán una reunión reservada con cena incluida en la quinta de Olivos. Mañana encabezarán el Consejo Empresario Binacional, en el que concurrirán los ministros del área de cada gobierno. Tras otras actividades, se trasladarán a la Casa Rosada donde mantendrán una reunión a solas. Ambos mandatarios tienen previsto realizar una declaración conjunta en el Salón Blanco, según refleja el diario Infobae. Según resaltan medios nacionales, en la agenda del presidente Piñera estarán presentes los proyectos de conectividad, en el que sobresale el túnel de Agua negra.