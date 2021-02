La nota circuló como reguero de pólvora. No sólo porque fue dirigida a todos los fiscales y miembros del Ministerio Público, sino porque en ella hay duros pasajes que reflejan un cruce interno dentro del Poder Judicial. En el escrito, Eduardo Quattropani, volvió a cuestionar a la Corte de Justicia por el traspaso del Laboratorio Forense, a lo que él llamo "carencias" en el inicio del sistema acusatorio. Indicó que dichas faltas "son consecuencia del desconocimiento del sistema". Además, fue categórico en dos puntos ya que indicó que, si el sistema que acaba de comenzar fracasa por culpa de su área "nos deberemos ir", mientras que si esa situación se da por "herramientas o recursos ajenos a nuestro dominio o superintendencia, será nuestra obligación exponerlo descarnadamente ante los ciudadanos".

La dura postura del jefe de los Fiscales ya había sido planteada en una entrevista exclusiva de DIARIO DE CUYO, previo al lanzamiento de la investigación fiscal. En ese momento Quattropani había manifestado que "si el Ministerio Público tiene todas las herramientas que le hacen falta, es casi imposible el fracaso. Ahora, si por algún tipo de razón, ya sea por egoísmo, por miopía, por no entender el sistema, no se le da al Ministerio Público todas las herramientas, es posible que se fracase".

Ahora hizo lo mismo, pero en un mensaje escrito a todos los miembros de su área: fiscales, funcionarios y personal del Ministerio Publico. Además, la nota salió a la luz luego de que se conociera que la Corte de Justicia le rechazara el pedido que había realizado para que el Laboratorio Forense pase a su dependencia. Fuentes calificadas indicaron el máximo tribunal dijo que no al pedido de Quattropani aunque remarcaron que el servicio y el personal "está a disposición". El jefe de los fiscales entiende que debe ser de su área al haber indicado que "no me imagino una Corte de Justicia dentro de la cancha investigando. Sería un contrasentido. No me imagino una Corte o personal de la Corte haciendo tareas de investigación".

En la misiva, a la que pudo acceder este medio, el fiscal destacó el rol de los jueces en el nuevo sistema, al indicar que "debemos saber, a pesar del mensaje que pretenden imponer ciertas mentes enfermizas, que los magistrados están llamados a cumplir un roll central e indelegable en los procesos". Además, apuntó que "las víctimas y los testigos deben ser nuestros aliados y el centro de nuestras preocupaciones, hemos también transmitido que el periodismo, los medios de comunicación son, aún en la crítica, nuestra mayor garantía de transparencia y democratización de los procesos penales".