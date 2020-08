Luego de que fuentes judiciales señalaran que en la Corte de Justicia no iban a tomar ninguna medida contra la psicóloga Inés Rodríguez, jefa Técnica de Anivi, hasta que el castigo del Colegio de Psicólogos quedara firme, desde el máximo tribunal informaron ayer que la profesional ya no cumple tareas en el centro que recibe los testimonios de los menores víctimas de abuso. A través de un comunicado, se indicó que "la semana pasada se dispuso que las tareas de apoyatura que la licenciada Rodríguez venía realizando estando dispensada, las continúe realizando en la Dirección de Recursos Humanos", esto es, en otra área. Si bien en la Corte indicaron que no habían sido notificados de ninguna resolución, del escrito se desprende que la decisión de trasladar a la profesional se tomó casi 15 días después de que el Colegio le informara a la profesional la sanción con seis meses de suspensión de su matrícula por incurrir en una "falta grave" al tomarle entrevistas de manera "tendenciosas o coercitivas" a tres menores en una causa por abuso sexual. La movida del Poder Judicial trascendió luego de que DIARIO DE CUYO diera a conocer el escandaloso caso.

Este medio intentó indagar más sobre la medida de traslado de la principal referente en psicología del centro Anivi, pero desde la Justicia no hubo respuestas. En el mismo sentido se manejó el director del área, Sergio Cuneo, quien, incluso, desde la semana pasada que no responde a las consultas periodísticas.

La decisión de la Corte tiene relación directa con la causa por la que Rodríguez fue sancionada, ya que en el comunicado se indicó que "esta decisión es transitoria, con el objetivo de dar tranquilidad en el funcionamiento del Centro Anivi y para que la licenciada Rodríguez pueda ejercer su derecho a defensa, en caso de que ella así lo decida". Según fuentes judiciales, la sanción no estaría firme, ya que la profesional habría acudido (o lo hará) a la Justicia para revertir la resolución en su contra.

Por otro lado, desde el máximo tribunal destacaron que "desde la creación de Anivi, en febrero de 2017, y por decisión de la anterior formación de la Corte, Rodríguez no realiza entrevistas por su función como Jefa Técnica", lo que busca desmentir aquellas afirmaciones que indican que la profesional ya había sido apartada de la tarea de tomarle testimonios a menores luego del escándalo que se produjera con el bodeguero sanjuanino procesado por abuso (su nombre no se da a conocer para resguardar a los menores). El imputado apeló y será investigado por un nuevo juez y su abogado sumará como prueba el informe del Colegio de Psicólogos.