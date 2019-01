Pese a que venía asegurando que iba a competir contra Rodolfo Colombo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del frente Con Vos, el concejal basualdista Gonzalo Campos decidió declinar su precandidatura a intendente. El edil dijo que llegó a tal definición luego de reunirse el miércoles en la noche con el senador Roberto Basualdo y de hablar con el postulante a la Gobernación, Marcelo Orrego. Señaló que su paso al costado fue por el bien de la alianza electoral y evitó referirse a si recibió planteos para bajarse. Basualdo, presidente de Producción y Trabajo, partido al que pertenece Campos, volvió a explicar que le indicó que ya había un compromiso de respaldar a Colombo en su aspiración de pelear por el sillón municipal. Así, el concejal se quedó sin respaldo de una figura de peso y la movida reflejó una vez más el apoyo al líder de la fuerza departamental Actuar. De hecho, este último también cuenta con el OK del macrismo local.

Campos encara el último año de su segundo período como concejal, por lo que ya no puede repetir en ese cargo. Puertas adentro del basualdismo y del frente Cambiemos hubo cuestionamientos hacia su accionar en el Concejo, ya que acompañó decisiones del oficialismo cuando la oposición tuvo posturas de rechazo. Con las fechas de las elecciones provinciales definidas, anunció sus aspiraciones de pelearle a Colombo, a quien le lanzó una serie de dardos, como que no era un candidato confiable debido a las derrotas que ha tenido en Capital. Y pese a que Orrego había dicho que en los lugares en los que no hubiera unidad se iban a desarrollar internas, el apoyo es para Colombo.