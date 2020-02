Al cierre de esta edición y cuando empezaba el nuevo día, los representantes legales de dos sectores del Justicialismo se presentaban en la Junta Electoral de calle 25 de Mayo y pedían aprobar a sus candidatos en listas diferentes, en un hecho que hacía tiempo no ocurría en el partido político de mayor adeptos de San Juan.

Sergio Uñac, gobernador reelecto y actual mandamás del partido que fundó Juan Domingo Perón, deberá poner sus jinetas a competir contra Juan Carlos Gioja, hermano de José Luis y actual diputado departamental, quien encabezó en los últimos días una arremetida judicial para frenar el proceso electoral interno denunciando supuestas irregularidades que la Justicia Federal desestimó en dos ocasiones.

Según históricos del partido, el hecho de que se produzca finalmente una interna en el Justicialismo sanjuanino, no ocurría desde 1997 cuando se enfrentaron Jorge Escobar con Emilio Mendoza, hace ya 23 años.

La lista que encabeza el gobernador de la provincia se llama Todos Unidos. Le siguen como postulante a vicepresidente primero Daniela Rodríguez Corzo y como vicepresidente segundo, el vicegobernador Roberto Gattoni. La lista de 29 consejeros titulares la encabezan los senadores Cristina López y Rubén Uñac. Por el lado del Congreso, el uñaquismo propone en primer lugar al exintendente de Rawson, Mauricio Ibarra, en el segundo lugar a la exsenadora Marina Riofrío y siguen en la lista: Joaquín Olivera, María Esther Oyola y Juan José Chica, entre otros.

La interna de Gioja

Si bien las rispideces entre un sector y el otro comenzaron a poco de iniciarse la gestión de Uñac, se materializaron con esta elección interna cuando Juan Carlos Gioja se presentó en la Justicia Federal intentando frenar la contienda electoral argumentando que la elección del nuevo presidente de la Junta Electoral, Carlos Lorenzo, se había hecho de manera irregular. Lorenzo asumió cuando Emilio Baistrocchi asumió como intendente de la Capital. Además cuestionó la obligatoriedad de presentar listas en las 22 juntas departamentales para presentar al Consejo, también el nuevo calendario electoral y hasta el nombre del nuevo reglamento.

Esa presentación fue rechazada dos veces por el juez Federal Miguel Ángel Gálvez. Gioja elevó aún más la apuesta y llevó su queja a la Cámara Nacional Electoral, la que aceptó la presentación sin interrumpir el proceso electoral y sin definir sobre la cuestión de fondo aún. Si las estimaciones judiciales sanjuaninas son certeras, eso debería ocurrir a fines de la semana que viene. Ante ese revés, José Luis Gioja criticó muy fuerte al magistrado al decir en un audio enviado a la militancia que el hombre de justicia se había dejado influenciar, aunque no aclaró en ningún momento por quien. Gálvez prefirió no responderle y solo se limitó a negar esa acusación y a respaldarse en lo que había firmado.

Anoche el tres veces gobernador de la provincia llegó sobre la hora al partido y, junto a un grupo de personas, presentó la documentación para proponer a su hermano como presidente. En un tono alto y visiblemente ofuscado, le dijo a los medios presentes (entre otros este diario) que ellos (por su sector político) “no extorsionaban” y que “con los Gioja no se jode”, sin apuntar a nadie en particular. Es más, aseguran que le habría dicho a los miembros de la Junta Electoral: “No me caguen porque acá se arma”.

En ese clima los miembros de la Junta recibieron los avales y la documentación, que ahora deberán someter a análisis legales, para conocer si ambas cumplen con el reglamento interno del partido. La lista de Gioja se llama “Lealtad Justicialista” y se completa con la actual funcionaria del Ministerio de Defensa y exlegisladora nacional, Daniela Castro como vicepresidenta primera y con Ricardo Cardozo, de STOTAC como vice segundo.

Por su parte, el candidato a primero Congresal Mauricio Ibarra, quién competirá con José Luis por el mismo lugar, le dijo a este diario en respuesta a su rival que “A José Luis hay que cuidarlo, hay que entenderlo. No podemos pretender otra cosa a esta altura de la vida. Todos sabemos cómo se debe manejar el peronismo, qué hizo el peronismo mientras él fue tres veces gobernador y todos sabemos lo que él está haciendo ahora. Insisto: a José Luis hay que cuidarlo”.