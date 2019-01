Respaldo. El Concejo aprobó por unanimidad la ordenanza que declaró que no es necesaria la reforma de la Carta Orgánica. Si bien no estuvieron los opositores, acompañaron la medida con la presentación de una nota.

La propia Carta Orgánica de Rivadavia, una especie de Constitución municipal, establece que la misma debe ser revisada y adecuada a los 20 años de su sanción. El plazo venció en 2012 y desde entonces, la movida que implica retocar el cuerpo normativo y la elección de los convencionales que deben desarrollar tal tarea viene siendo una presión para los gobiernos. De hecho, el intendente Fabián Martín había dicho que tenían intenciones de llevar adelante todo el proceso en los comicios de este año, pero que todo estaba en evaluación. Luego de consultas con juristas y un acuerdo entre las fuerzas políticas, el jefe comunal confirmó que no se modificará la Carta, ya que el Concejo Deliberante sacó una ordenanza en la que señaló que no existe tal necesidad. Así, se sentó el precedente para que los cambios se realicen cuando los representantes departamentales lo consideren oportuno y no sea por una obligación temporal.

La reforma de la Carta Orgánica implicaba mover una cierta maquinaria electoral en el departamento en paralelo a las elecciones provinciales de este año. De esa manera, los rivadavienses, además de elegir gobernador, intendente, diputados y concejales el 2 de junio, también debían escoger a 20 convencionales municipales que tenían la misión de realizar los cambios. Si bien dichos representantes iban a trabajar sin cobrar un peso, su selección iba a desencadenar una puja entre las fuerzas políticas para conseguir la mayor cantidad de lugares. Y tal movida significaba que los partidos tuvieran que destinar fondos para la impresión de los votos de esos candidatos, los afiches y los clásicos recursos de la campaña de cada uno de ellos. Gastos que, en la situación actual, nadie está en condiciones de hacer sin pensarlo dos veces, sumado a que en el medio están los comicios que más importan. Y para el electorado representaba otra categoría más a elegir en el universo de puestos en juego.

El propio jefe comunal indicó que, tras la consulta con abogados y especialistas, "la Carta Orgánica no tiene necesidad de ser reformada, ya que no ha habido un cambio profundo que lo amerite" y que su funcionamiento desde que ha entrado en vigencia "no ha traído ningún inconveniente en estos años". Y destacó que si bien el cuerpo normativo resalta que el mismo "deberá revisarse a los 20 años, prima el sentido que debe haber una necesidad. Además, reformarlo apareja todo un gasto".

Por eso, Martín señaló que se llegó a un acuerdo con los partidos políticos y le envió una nota al Concejo Deliberante para que declarara o no la necesidad de la reforma. Así, los ediles sacaron por unanimidad una ordenanza en la que señalaron que tal movida no es necesaria. Si bien en la sesión no estuvieron los tres opositores, Facundo Herrera, hijo de la exintendente Ana María López, explicó que luego acompañaron la iniciativa a través de una nota.

La propia ex jefa comunal trató de llevar adelante la reforma en los años electorales de 2013 y 2015, pero nunca lo concretó. Con la decisión que impulsó Martín, se abre la puerta para que sean los representantes de los ciudadanos los que deban decidir cuándo es conveniente introducir retoques ante, por ejemplo, cambios culturales, sociales y demográficos (como el crecimiento de la población).



En la nada

Ante la obligación de la reforma de la Carta Orgánica, en el municipio pensaron cambios como dividir el departamento en cuatro zonas y que cada una tenga su delegado; designar a un secretario del Juzgado de Faltas, que hoy no está contemplado en la norma; y habilitar o eliminar la policía comunal.

Municipales

20 Es la cantidad de convencionales municipales necesarios para discutir la reforma de la Carta Orgánica. El llamado debía hacerse en las elecciones.

> Reunión clave

Apartados. Uñac, Quattropani y Martín hablaron de manera privada durante el programa de Radio Sarmiento. Tras la charla, ninguno quiso contar de lo que se habló, pero trascendió que salió un acuerdo por lo de Rivadavia.

En el cierre anual del programa "A Todo o Nada", que se emite por la frecuencia de Radio Sarmiento, estuvieron invitadas distintas figuras del ambiente político de la provincia. En un momento de la pausa, el gobernador Sergio Uñac, el fiscal General Eduardo Quattropani, miembro del Tribunal Electoral, y el intendente de Rivadavia, Fabián Martín, se apartaron del resto. Tras la charla, los implicados evitaron contar de lo que hablaron y dijeron que sólo trataron cuestiones de agenda. Sin embargo, luego trascendió que los tres discutieron e intercambiaron opiniones sobre la reforma de la Carta Orgánica y terminaron coincidiendo en que no es necesario realizarla.