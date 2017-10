Pese a que faltan dos años para la elección, hay uno que lo tiene decidido y lo asegura a viva voz, mientras que otros siete reconocen que les gustaría y que lo están pensando. El tema es la reelección y los que brindaron esas definiciones fueron los intendentes de Caucete, Capital, Chimbas, 25 de Mayo, San Martín, Valle Fértil, Sarmiento e Iglesia. En cambio, los de Calingasta, Jáchal, Rivadavia y Ullum aún no quieren hablar sobre la posibilidad. Así las cosas, al menos el 66 por ciento de ese grupo de jefes comunales ya mencionan la chance de seguir en el sillón departamental. Hay otros dos, el de Zonda y el de 9 de Julio, que no contestaron los llamados de este medio.



Si bien el domingo se pusieron en juego cargos legislativos para el Congreso, para muchos intendentes fue una prueba de fuego de su poder territorial y que también estaba en la mira su gestión, mientras que otros sostienen que lo que se ponía a consideración eran los candidatos para senadores y diputados. A nivel provincial, el propio gobernador Sergio Uñac plebiscitó su administración y mejoró su marca de 2015 con poco más del 54 por ciento de los votos.



A nivel departamental, el jefe comunal de Caucete, Julián Gil, fue el más contundente. "Me voy a presentar para repetir mandato", aseguró. Si bien el Frente Cambiemos, al que adhiere, quedó a 25 puntos del oficialista Todos, indicó que "no se evaluó la gestión municipal sino la actividad de los legisladores nacionales". Inclusive fue más allá y dijo que con su esposa, Carina Solar, secretaria de Acción Social, "somos los que más medimos en el departamento. Tenemos un nivel de aceptación del 65 por ciento", por lo que se está analizando que ella sea la candidata a diputada por el distrito.



Por su parte, el justicialista Franco Aranda, de Capital, admitió que tiene aspiraciones reeleccionistas, pese a que quedó a nueve puntos de la alianza macrista.



En Chimbas, Fabián Gramajo mantuvo la prudencia, pero resaltó que "por supuesto que no está descartada la reelección, es lógico". A su vez, manifestó que "voy a estar en el lugar que el Gobernador crea conveniente". La coalición Todos cosechó el 62,7 por ciento de las adhesiones en suelo chimbero. En 25 de Mayo, si bien también fue cauto, el intendente Juan Carlos Quiroga Moyano reconoció que le gustaría continuar por otro mandato, pero aclaró que estará en el cargo en el que el Gobernador lo necesite. En su tierra, el frente oficialista sacó el 63 por ciento.



Por el lado de San Martín, Cristian Andino manifestó que la reelección "es una posibilidad", a la vez que remarcó que "me gusta mucho representar a los sanmartinianos y ser su intendente". En cuanto a Valle Fértil, los candidatos de Uñac obtuvieron el 61 por ciento. En base al resultado, el jefe comunal Omar Ortiz dijo que "de alguna manera se está pensando en la reelección. Como que los números nos están habilitando, pero hay que trabajar mucho".



En Iglesia, el bloquista Marcelo Marinero, socio del oficialismo, explicó que "estamos trabajando para tener otro período, pero eso lo definirá la sociedad. Trataremos de hacer las cosas de la mejor manera para tener la posibilidad de ser una opción nuevamente para los iglesianos". En el departamento cordillerano, el Frente Todos consiguió el 56,2 por ciento. En cuanto a Sarmiento, la coalición que lideró Uñac obtuvo el 65 por ciento. El intendente Mario Martín señaló que "esto también es un aval de la gente. A mí y al resto nos fortalece con vista al 2019".



Por otro lado, Miguel Vega, de Jáchal; Fabián Martín, de Rivadavia; Jorge Castañeda, de Calingasta, y Leopoldo Soler, de Ullum, evitaron dar señales, por ahora, de una mirada reeleccionista.



Los jefes comunales de Santa Lucía, Rawson, Pocito, Albardón y Angaco no pueden repetir, por lo que en esos departamentos se disparará la sucesión.

25 de Mayo

66,89 Fue el porcentaje que obtuvo 25 de Mayo en la categoría de senador. Por error, este medio había publicado el resultado a favor de Cambiemos.

El mayor

69,35 Fue el porcentaje que obtuvo el frente oficialista Todos en 9 de Julio, tierra del electo diputado nacional Walberto Allende. Fue el más alto de todos.

Hoy termina el conteo

El personal de la Justicia Federal con competencia electoral, a cargo del juez Miguel Gálvez, terminará hoy en la mañana con el escrutinio definitivo de las elecciones generales para cargos legislativos, según manifestó el secretario electoral Edgardo Benítez. El funcionario explicó que ya contabilizaron las actas de los votos de Capital, Chimbas, Rawson, Rivadavia y "algo de Pocito". Así, indicó que de 1.656 mesas, han llegado a cerca de 1.000.



El recuento va rápido y Benítez señaló que de las 10 mesas escrutadoras que tienen habitualmente, ahora sumaron otras dos. El escrutinio comenzó ayer a las 18 y cerró a las 22. Hoy retomarán las tareas a partir de las 8 y calculan que finalizarán a eso de las 11.