Con 37 grados de temperatura, la militancia estuvo esperando desde poco antes de las 17 al gobernador Sergio Uñac, quien llegó cerca de las 20,30. Durante ese tiempo, la canción "Matador" de Los Fabulosos Cadillacs no dejó de sonar en ningún momento, lo que incluso despertó algunas bromas entre los presentes. "Poné "Matador", que no la escucho hace tiempo", gritó alguien provocando risas. El calor no fue excusa y los militantes aprovecharon la movida para bailar y matar el tiempo de espera.

Aguante. Muchos seguidores se quedaron a escuchar el discurso del Gobernador en el Teatro del Bicentenario.



Las banderas de diferentes organizaciones como la Juventud Peronista, Virgen de Fátima y UPCN, entre otras, coparon la entrada de la Legislatura de calle Las Heras. Es más, la Policía había asegurado el camino por el que iba a pasar el Gobernador con vallas, por lo que las banderas decoraban una pasarela que era digna de una fotografía. Con la entrada del mandatario todo se empezó a revolucionar, la música sonó más fuerte, los militantes gritaban más alto y las banderas flamearon con más fuerza. El pocitano entró junto a Carlos Gómez, el titular de la Organización Virgen de Fátima, a quien le agradeció por el apoyo, lo mismo hizo con los gremios. Luego la militancia se fue caminando por Las Heras hasta la puerta del Teatro del Bicentenario, donde esperaron al Gobernador. Sin embargo, cuando éste entró todo se empezó a despejar y las calles quedaron tranquilas.



Calor. A pesar de las altas temperaturas y la poca sombra disponible, la gente no se fue del lugar.



Perdido



El intendente de Rawson, Rubén García, se perdió y se metió por el camino equivocado y terminó junto a los militantes. Ante esto, tuvo que acercarse a un oficial y pedirle que le mueva la valla para poder pasar.



Efusivo



El futuro diputado nacional Francisco Guevara estuvo a los saltos con el resto de los militantes de la JP durante la asunción. El reemplazante de Daniela Castro se mostró efusivo por el nuevo mandato de Uñac.