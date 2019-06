Cuando comenzaban a aparecer los primeros números del escrutinio tras el cierre de las Elecciones Generales de la provincia, quien fue candidato a gobernador por el Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP), Alberto Agüero, dialogó con DIARIO DE CUYO y se refirió a la decisión de la gente.

“La campaña ha estado mucho más liviana que las PASO, pero nosotros teníamos la necesidad y la obligación militante de trabajar porque son las generales. Tenemos que tratar de ubicar candidatos, o sea, que salgan concejales, diputados, ya que la gobernación estaba casi definida. A su vez tenemos la necesidad de pasar un porcentaje determinado para no poner en riesgo nuestra personería política”, detalló Agüero.

Y agregó que “lo fundamental es que no trabajamos por una elección o por una forma de oportunidad por una persona en particular, somos un partido que forma un grupo compacto con un desarrollo territorial muy importante, con militantes que están siguiendo la campaña y conocen los departamentos y vamos conformándonos para, en un tiempo determinado, gobernar la provincia”.

En cuanto a lo que se viene, afirmó: “Vamos a seguir en la campaña, buscando llegar más a la gente. Hay mucho conformismo en el pueblo, se vota gestiones, pero hay un momento de la vida política en los que no es eterna, se buscan transformaciones como trabajo, producción. La gente vota ahora por obras y no por cómo dinamizar la provincia o la autonomía necesaria para que tengamos federalismo, eso todavía no lo tiene en discusión y vota haciendo la plancha”.

Para finalizar, recordó: “Para las nacionales, nuestro partido que es nacional, ya llegó a un acuerdo nacional con el Partido Justicialista y ya integramos el frente federal”.