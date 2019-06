"Juro que no sabía que en San Juan sembraban boludos". Así, con esa frase, Alberto Fernández generó una polémica, que hoy se encargo de aclarar.

Picante y contestador en su cuenta de Twitter, el ahora precandidato presidencial del kirchnerismo utilizó esa red social para responder una supuesta agresión. Todo ocurrió en la mañana del 12 de diciembre de 2016. El tema es que el mensaje que originó su respuesta fue eliminado, por lo que el twitt quedó "colgado".

"Precisamente es un elogio a San Juan, porque San Juan no se caracteriza por eso. Que haya uno que parezca eso... Además me tiene que haber dicho que es sanjuanino, por eso se lo dije. No es justo pensar que los sanjuaninos sean iguales a él", dijo en rueda de prensa.

"Quiero confesar que una de las cosas que más extraño es contestar en Twitter", agregó haciendo alusión a que ya no puede hacerlo.

De todas formas dijo que "si alguien se sintió ofendido, les pido disculpas".