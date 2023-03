Este sábado, en el programa radial A Todo o Nada, el ministro de Gobierno Alberto Hensel no se guardó nada y opinó sobre la gestión que desarrolla el actual intendente de Sarmiento, Mario "Cacho" Martín. Consultado sobre cómo han sido los dos periodos en los que el primer mandatario municipal ha guiado los destinos del departamento, expresó que "hubo mucha participación de la provincia y faltó planificación".

"Faltó calle, el cara a cara con la gente. Me parece que faltó planificar un rumbo. Si esperamos que la provincia nos lleve todo...", remarcó y agregó que el gobernador Uñac tiene visión de municipio y "creó una ley de coparticipación para que los departamentos planifiquen". "Creo que Sarmiento podría haber tenido otro ritmo", sentenció.

En este sentido, enfatizó en que "los puentes no llegan solos, los caminos no llegan solos, las viviendas no llegan solas y las escuelas no llegan solas. Entonces, en cuestión de gestión se debe ayudar al gobernador para que todo se haga".

También aseguró que Sarmiento ha tenido un gran crecimiento "que debe sostenerse". "Es un gran polo de producción de vinos de alta gama, olivícola y caleros y eso hay que reforzar. Hay llevar más carreras universitarias a nuestro departamento. Hay que incorporar a más profesionales al municipio. Ahora tenemos que pensar en lo urbanístico, como en Pedernal, Los Berros y Media Agua, ya no podemos improvisar en ciertos temas", cerró.

Su futuro en la Política

"Uñac nos pidió que trabajemos en nuestro territorio. Si a uno le piden que vuelva a su casa y yo con gusto diría que sí porque uno siempre quiere volver a casa. Pero también me lo tendría que pedir la gente. Si bien la campaña empieza en abril, falta poco pero también falta mucho".

Red Tulum

"La modernización del transporte es un proceso y eso tiene etapas. Todos los ciudadanos entendían que había obsolescencia en el sistema porque tenía 45 años y era un tiempo de cambio. Los más jóvenes agarraron más rápidamente y a otros les costó un poco. Los sistemas de trasbordo existen en todo el mundo y a eso le agregamos el sistema de monitoreo para conocer por dónde va el micro. ¿Falta? seguro que falta, pero la aceptación es del 68%, que surge de 800 encuestados arriba de los colectivos. Tenemos que garantizar el servicio a la totalidad de la provincia".

"Al sistema tenemos que trabajarlo entre todos y los municipios deben tener líneas internas. Como por ejemplo, no tenemos línea a El Encón y 25 de Mayo ha dispuesto de unidades que conectan hasta con Las Trancas".

"La tercera etapa: San Juan se tiene que convertir en un sistema de electromovilidad con respecto al transporte público. Consiste en la incorporación de unidades eléctricas y la disponibilidad de estaciones de carga (actualmente hay una en Anchipurac y se está desarrollando otra en la Terminal)".

"El objetivo es tener 50 buses eléctricos y hemos presentado un programa a Naciones Unidas sobre el transporte sostenible y que sabemos que aquí se puede desarrollar".

Subsidio del transporte: "Del 100% del costo del pasaje, el 20% lo paga el usuario y el 80% se divide en provincia y nación pero San Juan se hace cargo de un porcentaje mayor".

Paritarias

"La idea es que se pueda atender a los estatales, y a los docentes en particular. Pero que su reclamo no comprometa la solvencia financiera de San Juan. Hay canales por los que hacen llegar sus inquietudes y tenemos que ver de qué manera encontrar una salida que no genere tensión social. Buscamos consenso".