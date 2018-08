La Policía Federal allana este viernes las oficinas de Tesorería y Contaduría de la gobernación de Formosa, provincia comandada por el peronista Gildo Insfrán y otras dependencias por lavado de dinero en la causa llamada de la mafia de los contenedores. Durante los operativos, se detuvo al menos a dos personas por orden del juez en lo penal económico Gustavo Meirovich.

Las acciones tendrían relación con las declaraciones del empresario arrepentido Mariano Martínez Rojas, involucrado en la causa de la "Mafia de los contenedores" que investiga maniobras de lavado de coimas provenientes de la obra pública. Martínez Rojas ya declaró como arrepentido ante Meirovich y ayer lo hizo ante el fiscal Carlos Stornelli en la causa de los cuadernos de las coimas.

Martínez Rojas también está siendo investigado en la causa de las maniobras con las declaraciones juradas anticipadas de importación (DJAI) que también tiene Meirovich. Estas causas, a su vez, están vinculadas con las sospechas contra el fondo del algodón (FONFIPRO) de Formosa que, a criterio de fuentes judiciales, sería una "cueva financiera" de Insfrán. Pero la causa sobre el pago, a través de FONFIPRO, de 2 millones de dólares a The Old Fund de Alejandro Vanderbroele, testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, la tiene el juez federal Ariel Lijo.

Rojas había señalado a Insfrán como facilitador de las operaciones por las cuales, a través de las aduanas del país, se simulaba el ingreso de contenedores vacíos por varios millones de dólares. Se estima que se lavaron 30 mil millones de dólares por medio de esas operaciones.

En 2017, el ex dueño de Tiempo Argentino aseguró que cambió cheques de Formosa por $ 200 millones en la bolsa de Buenos Aires en un año.

"Los testaferros de Insfrán, como Enzo Gomez, me traían cheques provenientes de los negocios con la obra pública de Formosa para que cambie y yo me quedaba con una comisión", dijo en declaraciones a Clar ín.

Además, la Policía procedió a la detención en la vía pública de Osvaldo Rolón, quien estaría vinculado a Insfrán y de otro hombre que serían parte de la organización que llevaba adelante estos ilícitos. A Rolón se sospecha que estaría vinculado al contrabando de "bagayeros", entre otros supuestos delitos. Rolón era de Clorinda pero hoy vive en Formosa Capital.

En paralelo, se detuvo en la Capital Federal a Alfredo Laureano Pereira, otra de las personas sobre las cuales se expidiera orden de detención.