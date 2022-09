Walberto Allende, diputado Nacional, se mostró molesto por "la pasividad" de las cámaras mineras de la provincia ante en avance en el tratamiento de Ley de Humedales que complicará el actual desarrollo de la minería en la provincia, como en el resto de las provincias con la actividad.

"Me llama la atención la pasividad de varias de las camaras de empresarios y prestadores mineros de la provincia. No hemos tenido ningún tipo de contacto aun sabiendo que este proyecto viene avanzando. Hay cerca de 15 cámaras que están dirimiendo cosas sectoriales, pero no es este el sentido de estos grupos", dijo el legislador en los micrófonos de Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

"Nosotros como diputados tenemos que defender la actividad, pero hace falta el acompañamiento de los sectores que son beneficiados directamente por la actividad", agregó.

El jueves a la mañana en la Cámara de Diputados se llevará adelante un plenario de comisiones para debatir diversos proyectos de ley para la protección y el uso racional de humedales. El presidente de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, Leonardo Grosso, anticipó que el oficialismo "está decidido a que este tema tan importante se destrabe”. Es por ello que los legisladores de las provincias mineras están trabajando en conjunto con los sectores empresariales para hacer escuchar su voz y lograr modificaciones que no compliquen la actividad.