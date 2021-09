En la previa a las PASO 2021 que se desarrollarán el próximo domingo 12 de septiembre, el precandidato en primer término del Frente de Todos, Walberto Allende, analizó la campaña y dio su visión sobre lo que espera como resultados. En ese contexto, afirmó: "Nosotros pedimos a los sanjuaninos que voten pensando en la realidad de San Juan".

"De a poco se va creando el clima preelección. Sí nos encontramos mucha gente que sabe que hay elecciones, pero no sabe qué se elige. Lo que no notamos es preocupación o ansiedad por la vacuna, la mayoría ya la tiene. Y a eso es importante resaltarlo, porque el gobierno provincial ha trabajado muy bien en el tema de incorporar cada vez más centros de vacunación. Y los porcentajes hablan por sí solos. Yo he tenido oportunidad de ir a gran cantidad de departamentos y no hemos encontrado reclamos por la vacunación", afirmó el actual Diputado Nacional que busca renovar su banca, en el programa "A todo o nada" de radio Sarmiento.

Y agregó: "Nosotros estamos convencidos de que vamos a ganar. Nosotros pedimos a los sanjuaninos que analicen la situación de la provincia, que voten pensando en la realidad de San Juan. Todos los indicadores están mostrando una recuperación importante de la actividad en la provincia. Creo que este es el reflejo del Acuerdo San Juan".

En ese contexto analizó: "Se quieren instalar otros temas nacionales que no tienen que ver con el trabajo de un diputado. Acá no estamos eligiendo presidente, estamos eligiendo representantes provinciales. Aquí no se ponen en juego ni la República, ni las libertades, porque actualmente no hay nada que nos permita visibilizar que esto estos aspectos estén en riesgo".

A la vez dio su opinión sobre la polémica foto de Olivos, en la que se ve al presidente Alberto Fernández festejando el cumpleaños de su pareja Fabiola Yañez en plena cuarentena y sostuvo: "Hay una denuncia, está actuando la justicia. Es un hecho que no tendría que haber sucedido. ¿Qué impacto podrá tener en las elecciones? Creo que lo veremos luego. Yo creo que no se va a votar pensando en eso. Ahora no se pone en juego la presidencia, votamos el trabajo que se viene haciendo en San Juan, como comunidad en general, trabajando en conjunto pensando en San Juan".

En cuanto a la situación actual de la provincia indicó que, "San Juan está considerada por el gobierno Nacional como una de las provincias más equilibradas económica y financieramente. Tenemos una provincia que se va recuperando fuertemente. La obra pública y privada prácticamente se ha triplicado. Por su puesto que todavía tenemos dificultades, pero esto nos permite mirar el futuro con otra mirada".

Para finalizar se refirió a la tarea que podrían realizar él y sus compañeros de fórmula, Fabiola Aubone y Luis Rueda, al acceder a las bancas. "Los candidatos del Frente de Todos ya hemos demostrado que cuando se ha tenido que trabajar en la defensa de los intereses de San Juan lo hemos hecho. Nosotros conocemos el proyecto, somos parte del proyecto, coordinamos el proyecto. Quienes vamos a defender el modelo actual de la provincia de San Juan somos nosotros, que lo conocemos en profundidad y sabemos cuáles son las necesidades de San Juan para llevarlas a Buenos Aires".