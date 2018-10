Embestida. Tras el reclamo de los usuarios, Allende tomó el tema de las costosas facturas con mediciones estimadas. También puso bajo la lupa las inversiones que realizó Ecogas en la provincia y las abultadas ganancias.

La movida está tan avanzada, que el diputado nacional Walberto Allende adelantó ayer que "casi con seguridad" denunciarán en la Justicia Federal a la empresa Ecogas y al ente encargado del control, el Enargas. El legislador le apuntó a la sospecha de que la compañía distribuidora de gas no cumplió con las inversiones pautadas en 2017 y que encima repartió millonarias ganancias entre sus accionistas. El contrato, según explicó, establece que una vez cumplido con el plan de trabajos, recién ahí se autoriza la distribución de las utilidades, por lo que también puso la lupa sobre el organismo oficial que debe dar el OK. No sólo eso sino que también incluirá la supuesta irregularidad por los cobros excesivos de facturas con "mediciones estimadas". Y en carpeta está un informe que revela que los sanjuaninos están pagando un 31 por ciento más en base a presuntas maniobras articuladas entre la compañía y el Enargas.



Allende pasó ayer por el programa "A todo o nada" de Radio Sarmiento, en donde dio a conocer la embestida en la que viene trabajando con sus pares Graciela Caselles y Florencia Peñaloza. Se trata de un tema que el nuevejulino ha tomado como bandera debido al reclamo de usuarios a los que les ha llegado facturas con altísimos precios por mediciones estimadas, no basadas en consumos ciertos, y por las dudas ante la falta de inversiones de Ecogas.



Allende mencionó que la denuncia giraría en torno al delito de estafa y que luego de que tengan las últimas reuniones con las diputadas, caminan a realizar la presentación en el Juzgado Federal Nº2, con asiento en la provincia, por tratarse de la prestación de un servicio público nacional.



Por un lado, el legislador resaltó que está en juego un incumplimiento con el contrato de concesión, el cual determina que "las inversiones se deben cumplir para recién poder distribuir las ganancias que corresponden a ese año". En ese marco, resaltó que "no se termina de dilucidar si hicieron las inversiones que corresponden. Si no las realizaron, es un hecho grave. Y si fue así, ¿qué hizo el Enargas?". Así, indicó que el ente de control debería haber "aplicado una multa que anda alrededor de los 150 millones de pesos" y recordó que el organismo "dicto la resolución para que se distribuyeran las ganancias de 2017, que superaron los 600 millones de pesos con un dólar a 19 pesos".



La otra pata de la denuncia contiene las facturas con mediciones estimadas, "que consideramos que fue una estafa. Se cobró algo que no correspondía", destacó el legislador. En ese contexto, no ahorró críticas hacia Ecogas al señalar que "estamos ante una empresa que hace años que viene actuando de la misma manera, desconociendo a las autoridades de la provincia, que estaría incumpliendo con los compromisos firmados con el Enargas en cuanto a las inversiones y que cobra lo que se le da la gana". Y también cuestionó al ente de control: "El Enargas está totalmente ajeno a lo que está pasando con las facturaciones y el accionar de Ecogas, con el que no estamos de acuerdo. Además, el funcionario, que ha sido directivo de la distribuidora, no nos da ninguna seguridad que el organismo deba actuar como corresponde. Estamos frente a una empresa que no tiene en cuenta el esfuerzo que hacen los usuarios de San Juan para poder tener este servicio, cada vez más caro".



Por otro lado, explicó que el martes tendrá una reunión con representantes de una entidad que emitieron un informe que señala que "los sanjuaninos estaríamos pagando un 31 por ciento más de acuerdo a unas maniobras que habrían hecho entre Gas Cuyana (Ecogas) y el Enargas.

Reparto

620 Millones de pesos son las ganancias que Ecogas repartió entre sus accionistas: 560 millones corresponden al período 2017 y el resto, a un remanente de 2016, indicó Allende.

Frases

"Hemos trasladado a Ecogas estas preocupaciones que tenemos con el funcionamiento de la empresa en San Juan. No ha mejorado la atención y no hubo resarcimiento para los usuarios a los que les cobraron en base a mediciones estimadas. Nada. Enargas aún no nos envía la información que hemos pedido".

"Los trascendidos que circulan es que estaría Caputo (Luis, expresidente del Banco Central), que sería socio de la empresa Ecogas. Y que si se encuentra él puede haber funcionarios del Gobierno nacional relacionados. Pero a nosotros no nos consta tal situación y sólo se trata de trascendidos".

"Estamos pidiendo que se nos considere un valor de metro cúbico de gas distinto. Tenemos el mismo valor que Buenos Aires, pero como tenemos un invierno muy duro, terminamos pagando mucho más caro que Buenos Aires. Esto es porque un mayor consumo te eleva de categoría y el valor del metro cúbico pasa a ser mucho más".