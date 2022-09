Luego de la aprobación en la Legislatura del nuevo Código Electoral que se aplicará en las próximas elecciones provinciales del año que viene, el Sistema de Participación Abierta y Democrática (Sipad), el Diputado Nacional Walberto Allende se refirió a los cambios. Al mismo tiempo, habló sobre la visita del referente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, a la provincia y a sus opiniones sobre esta modificación y aseguró: "Demasiados problemas internos tienen para venir a resolver cosas de San Juan".

"Las PASO llevan a trasladarle la definición de las candidaturas a la sociedad, y eso no tiene nada que ver. Me parece bien la decisión que tomó el Gobernador -Sergio Uñac- de enviar el proyecto para eliminarlas", indicó el referente local del Frente de Todos en diálogo con el programa "A todo o nada", de radio Sarmiento.

Y luego hizo referencia al nuevos sistema electoral y al impacto en las elecciones. "Si buscamos participación no tenemos que cerrarla, me parece bien que haya más de un candidato a Gobernador del Frente de Todos en la provincia. Estamos expectantes sobre la candidatura de Sergio -Uñac-, que dijo que iba a hablar más adelante. Y también veo al giojismo jugando. Vienen trabajando hace tiempo", opinó.

Por otro lado, habló sobre las diferencia entre el oficialismo y la oposición en la Legislatura durante la votación del sistema: "Si estamos pregonando el mensaje de unidad a nivel nacional no nos podemos olvidar que en San Juan debemos promover el mismo mensaje. Cuando esté definido cómo va a ser la mitología de las elecciones con este nuevo sistema, tendremos que hablar entre todos y concordar algunas cuestiones. Me parece que es normal, más allá de las diferencias, tienen que acordarse algunos puntos, si no va a ser muy difícil".

También ofreció su opinión en torno a la visita del jefe de Gobierno Porteño a la provincia, Rodríguez Larreta y a sus declaraciones en contra del nuevo Código Electoral, al afirmar: "Es gravísimo cambiar el sistema electoral para el comicio que viene. Es la búsqueda de una ventaja para el que gobierna".

Al respecto, Allende sostuvo: "Rodríguez Larreta habla de respetar la Constitución y fue el primero que la violó cuando le sacó los fondos de coparticipación a las provincias con el expresidente Mauricio Macri. No sabemos ni para qué vino, esto lo vamos a terminar resolviendo los sanjuaninos. Demasiados problemas internos tienen ellos para que vengan a querer resolver cosas de San Juan".

A la vez agregó: "Cuando se trató la Ley de Zona Fría en el Congreso de la Nación, ninguno de los 18 diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que dependen de Larreta, votó a favor. Esa es la mirada que él tiene sobre el interior, y particularmente sobre la provincia de San Juan".