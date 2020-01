La puja entre la empresa Buenos Aires Call (ex Sifeme) y sus trabajadores tuvo un punto álgido el viernes por la mañana. Cuando el acuerdo para el pago de los salarios, el aguinaldo y las indemnizaciones estaba casi cerrado, hubo una marcha atrás por parte de la firma que presentó un propuesta distinta a la inicial: extender el plazo de desembolsos por el último ítem a tres y no dos cuotas. Los empleados no estuvieron de acuerdo, por lo que la Subsecretaría de Trabajo, a cargo de Jorge Oribe, promovió un nuevo cuarto intermedio para hoy a las 9, en el que las partes esperan llegar a un consenso.



El conflicto entre la compañía y unos 120 trabajadores, representados por Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), comenzó luego de que Buenos Aires Call quedara fuera de competencia por el servicio de ambulancias en la provincia, prestación que tuvo en manos por unos 15 años. Si bien la empresa había hecho una oferta un 21 por ciento más baja de lo que venía facturando, en el momento de la licitación, su propuesta económica no cumplió con los requisitos, por lo que fue desestimada. Así, el servicio fue adjudicado a Medyc SRL (SMI), la única firma que quedó en pie en la compulsa de precios. Esa empresa decidió incorporar a los empleados de la ex Sifeme, pero primero debían ser desvinculados de su anterior patronal.



Sin tareas para este 2020, los trabajadores buscaron asegurarse que Buenos Aires Call haga frente al pago de salarios, aguinaldo e indemnizaciones por despido. Por eso hicieron una presentación en la Subsecretaría de Trabajo y en Salud Pública, para que los fondos que la repartición estatal le debe entregar a la compañía por los servicios de los dos últimos meses de 2019 vayan destinados exclusivamente a los trabajadores. Al principio, la firma se mostró dispuesta a hacer el desembolso: con la factura de noviembre, pagar los dos primeros ítems, y con la de diciembre, hacerle frente a las compensaciones por despido en dos cuotas. Pero un llamado por teléfono dio de baja la oferta y el acuerdo se cayó.



Según indicó el secretario General de ATSA, Alfredo Duarte, "creemos que el lunes (por hoy) vamos a llegar a un acuerdo. Con la nómina total de los trabajadores y el importe de sus salarios no deberíamos tener problemas". Fuentes calificadas indicaron que son unos 120 empleados vinculados a ATSA y unos 20 pertenecientes al Sindicato Médico. Además, estimaron que el desembolso total por salarios, aguinaldos e indemnizaciones llega casi a los 40 millones de pesos, cifra que hoy Buenos Aires Call no tendría y que tampoco le alcanzaría con las dos facturas a cobrar de Salud Pública. Por eso, ATSA le solicitó a las autoridades provinciales que no hagan los pagos hasta que no esté asegurado que los recursos se destinen exclusivamente a los trabajadores. Al ser consultado sobre ese punto, Duarte manifestó que "si llegamos a un acuerdo, nosotros estamos dispuestos a liberar los pagos para hacer frente a lo que se les debe a los trabajadores. Los fondos están frenados y van a seguir así". Además, indicó que "no creo que lleguemos a la Justicia porque se busca acordar".

La nueva empresa a cargo del servicio de ambulancias propuso cobrar lo mismo que facturaba Buenos Aires Call.

Por otro lado, las fuentes indicaron que Buenos Aires Call tiene una factura por cobrar de Salud Pública, la de noviembre, por un monto superior a los 12 millones de pesos. La de diciembre hasta el momento no ha sido presentada y sería por un valor superior, pero entre las dos no alcanzarían a cubrir la deuda. Por eso, buscan un acuerdo con más cuotas.