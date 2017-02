Por el problema del trabajo no registrado en San Juan y las inspecciones que está realizando el personal de la cartera laboral en distintas fincas y propiedades, habrá a las 11 de hoy una reunión en la sede de la delegación local de la repartición nacional.



Asistirá el ministro de la Producción, Andrés Díaz Cano, quien será recibido por el delegado en la provincia del organismo, Fernando Patinella. También estarán presentes representantes del sector viñatero y frutihortícola.



Según un relevamiento que concluyó el viernes, luego de inspeccionar 50 propiedades, ubicadas en Sarmiento, Zonda y Caucete, de 400 personas controladas, se detectó que la mitad no estaban registradas.



Ahora, los propietarios de las fincas serán intimados y citados a una audiencia para regularizar la situación. Si lo hacen, evitarán fuertes multas, pero en caso contrario deberán hacer frente a sumas importantes.



Desde el sector viñatero se quejan porque sostienen que los cosechadores no quieren registrarse para que no les suspendan beneficios tales como la Asignación Universal por Hijo y otros subsidios o programas sociales que el Gobierno otorga a los desocupados.



Eso ha provocado que, por ejemplo, en el sector viñatero haya una falta de trabajadores estimada en 5.400 personas, cifra que representa el 30% del personal que hace falta para levantar la cosecha de uvas en San Juan, estimado en unos 18.000 obreros.



El problema no es nuevo y, con distintos matices, se da todos los años, pero esta temporada tiene un condimento especial, que son los operativos que está llevando el Ministerio de Trabajo para detectar trabajadores no registrados.



El encuentro de hoy apunta a encontrar una salida a la situación, en la que ha decidido intervenir el Gobierno provincial en la persona del ministro de la Producción.