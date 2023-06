En medio de la campaña de cara a las elecciones 2023 en las que los sanjuaninos elegirán gobernador y vicegobernador, el candidato a vice de la subagrupación Vamos San Juan, Cristian Andino, habló sobre la elección de Rubén Uñac como candidato para encabezar su fórmula y de la tarea que están desarrollando. En ese contexto, sostuvo: "Rubén es parte del nacimiento de este proyecto que llegó desde Pocito". Por otra parte, se refirió a la posibilidad de ser paralelamente candidato en esta elección y en las legislativas nacionales, y afirmó: "No voy a ser candidato a las Legislativas, a esta actividad hay que respetarla y no especular".

"Nosotros estamos llevando adelante una campaña con muchas caminatas en el contacto de la gente y vemos mucho apoyo. Tenemos la expectativa que el resultado de mayo, en el que nos acompañó mucha gente, se repita", comenzó expresando Andino en diálogo con el programa "A todo o nada", de radio Sarmiento.

Mientras que, en torno a la elección de Rubén Uñac como candidato a gobernador luego de que el actual gobernador Sergio Uñac fuera inhabilitado para participar por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Andino sostuvo: "Rubén es parte del nacimiento de este proyecto que llegó desde Pocito. Rubén Uñac es uno de los gestores de este proyecto junto a Sergio. Esto da garantías de que las políticas públicas que ha desarrollado Sergio tengan una continuidad. Qué mejor que Rubén para esto, yo creo que era la mejor opción".

En torno a la campaña, comentó: "Arrancamos juntos -con Rubén Uñac- el martes en Rawson y, como esta campaña es corta- hemos decido dividirnos. Ayer Rubén estuvo en Capital, yo en Rivadavia. La idea es llegar a más cantidad de familias. Lo que está haciendo Sergio, por su parte, es un rol institucional, llevando adelante las distintas políticas públicas como gobernador, que ese es también nuestro compromiso. Queremos que a partir del 10 de diciembre siga la inversión pública, que también es trabajo, que se sigan haciendo viviendas, por ejemplo. Seguir apostando a las energías renovables, a la actividad minera sustentable. Todo lo que ha hecho Sergio. Nuestra propuesta es garantizarles a los sanjuaninos que con Rubén Uñac vamos a lograr que todo esto bueno tenga una continuidad".

Más adelante, el candidato a vicegobernador afirmó: "Si uno hace una lectura del mapa político de mayo, prácticamente el 70 por ciento de las autoridades electas son de nuestra subagrupación, qué mejor que coronar ese equipo con el gobernador y vicegobernador. Tengo expectativa de que ese resultado contundente se repita en julio. Siempre es mejor sumar al equipo personas que piensen igual y tiren para el mismo lado. Nosotros vamos a gobernar para los 19 departamentos, pero siempre es más fácil cuando hablamos con gente que tiene la misma mirada con respecto al Estado".

Por otra parte, Andino fue consultado sobre la posibilidad de ser al mismo tiempo candidato en San Juan y en las elecciones legislativas nacional. En ese contexto, fue tajante: "Yo no voy a ser candidato a las legislativas. No me parece. A esta actividad hay que respetarla, honrarla, y no especular. Esto debe ser con vocación, para servir a la gente y no ja nosotros mismos. Yo ahora soy candidato a vicegobernador. Es legal, pero para mí es una falta de respeto a la actividad política. Es como decir: 'Nos anotemos a lo otro por las dudas de que en esto nos vaya mal'".

Y finalizó: "Yo creo que puede impactar negativamente en el elector. Tenemos que tener principios y convicciones, si quiero ser vicegobernador, no voy a anotarme para otro cargo, la gente pensaría ¿al final, qué querés ser?".