Cristian Andino va por su segundo mandato al frente de la Intendencia de San Martín, por lo que no puede ir por un tercero y ahí se abren los interrogantes sobre su futuro. Al ser consultado en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento, el jefe comunal destacó que, "si Uñac me lo pidiese, me gustaría estar en su equipo en 2023". No obstante, aclaró que "no quiero que se interprete como una presión porque si hay algo que tengo claro es que los equipos los define el Gobernador". En ese marco, resaltó que el mandatario está habilitado constitucionalmente para pelear por la re reelección y que trabajará para que la consiga, dado que remarcó que, "si bien no me ha dicho que va a ser candidato, lo veo entusiasmado en continuar con la gestión".

Andino ya conoce de transiciones. Su primer doblete como intendente, que consiguió a través de su partido municipal Crecer, fue del 2003 al 2007 y del 2007 al 2011. Al cumplir con los dos períodos, el entonces gobernador José Luis Gioja lo designó como presidente de OSSE. Tras ese paso, en 2015 regresó a San Martín y volvió a ganar en dos ocasiones. A su vez, Uñac ha echado mano a exintendentes para que integren su equipo. Fueron los casos de Alberto Hensel, de Sarmiento, y Walberto Allende, de 9 de Julio, quienes, primero, fueron electos como diputados provinciales y, luego, pasaron a ser ministros de Minería y de Desarrollo Humano respectivamente durante la primera gestión del pocitano. Después, Hensel fue a la Secretaría de Minería de la Nación y hoy es ministro de Gobierno local. Allende es diputado nacional reelecto. Los otros casos son los de Fabián Aballay, de Pocito, quien es ministro de Desarrollo Humano, y Robert Garcés, de Calingasta, que ocupa la Secretaría de Vivienda, ambos en el segundo período de Uñac. Los restantes ex jefes comunales, en su mayoría, fueron elegidos como legisladores locales.

De hecho, la candidatura a diputado departamental está casi asegurada para los que pasaron por la conducción municipal. Andino reconoció que "lo legislativo no es lo que más me gusta, pero no cierro la puerta a nada. Todo lo evaluaré el año que viene". Además, agregó que "no me quita el sueño ser candidato".

El jefe comunal recordó que apunta a que alguien de su equipo tenga el timón municipal y dijo que tiene cinco nombres en danza. En 2011, impulsó a Pablo Santibáñez, con quien se peleó y lo tuvo que enfrentar y vencer en la interna de 2015. "Nunca más se pudo presentar. No lo he visto más. Si nuestro candidato acepta el compromiso de una continuidad, asume y hace otra cosa, sería como estafar al electorado. No va a volver a pasar", resaltó. Por otro lado, la titular de la Junta del PJ, Paula Caballero, tiene ganas de ser candidata y en una reunión política con el ministro Aballay y el senador Rubén Uñac no invitó a Andino, quien se afilió al justicialismo en noviembre de 2020. Ante ese chispazo, el intendente bajó la pelota y dijo que, "de mi parte, no se ha desatado una interna".