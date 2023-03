Está en el lote de los intendentes con una vasta gestión municipal, ya que Cristian Andino no sólo está transitando el último año de su segundo mandato consecutivo al frente de San Martín, sino que ya había estado en otros dos períodos. Al ser consultado si el gobierno de Marcelo y Juan José en Orrego en Santa Lucía es un espejo de una posible administración provincial (el primero es candidato a gobernador), el jefe comunal remarcó que "el municipio no debe ser sólo alumbrado, barrido y limpieza, sino que debe tener una mirada a 360 grados". Así, reconoció que esos servicios básicos "es lo que uno puede ver" en el departamento conducido por referentes del frente opositor Unidos por San Juan (UxSJ). El sanmartiniano explicó que "nosotros generamos empleo con la construcción de casas por cooperativas, programas de producción, apostamos al turismo y la educación".

Enrolado en el proyecto del gobernador Sergio Uñac, afiliado al peronismo bajo su ala, Andino lanzó sus definiciones en el programa "A todo o nada", de Radio Sarmiento. El jefe comunal también opinó que "me hubiese gustado" que el bloquismo abriese su lista, ya que, "si bien es parte del frente, es un partido centenario, que tiene sus miradas respecto a ciertos temas y que podría haber llegado a captar algunos votos que no consigan (Sergio) Uñac y (José Luis) Gioja".

Como no puede repetir porque va por su segundo mandato consecutivo permitido constitucionalmente, Andino entra en la lógica del intendente que tiene asegurada su candidatura a diputado departamental. El jefe comunal viene diciendo que el Legislativo no es el lugar que más le gusta, pero le reconoció cierto protagonismo a la tarea parlamentaria, dado que "va a ser una Cámara bastante interesante. Va a ser una elección pareja y el que sea oficialista va a tener una oposición importante. Si bien estamos en un frente, van a haber diputados de Uñac y Gioja. Seguramente comulgaremos y armaremos bloques. Aspiro a eso, pero no es que va a ser 100 por ciento. El rol de los diputados va a ser bueno a la hora de debatir y defender proyectos".

En el círculo político suena como una posibilidad de acompañar en la fórmula a Uñac. En ese marco, Andino resaltó que "si hay un cargo al que no se puede aspirar, ese es el de vicegobernador. Es una decisión muy personal del gobernador Uñac. Si considera que puedo ser parte de ese proyecto, por supuesto que lo acompañaría gustosamente e intentaría dar lo mejor".

El propio Uñac ha echado mano de intendentes que no podían repetir y que, tras ser electos como diputados, formaron parte de su gabinete, como Walberto Allende (de 9 de Julio), Alberto Hensel (de Sarmiento) y Fabián Aballay (de Pocito). En ese punto, el sanmartiniano manifestó que también "es una decisión del Gobernador. Si me llegase a invitar a integrar su equipo... a mí me gusta mucho el Ejecutivo".

En cuanto a la sucesión en el departamento, el intendente indicó que aún no tiene definido al candidato de su equipo y que la decisión la tomará entre hoy y el lunes. En la grilla están Marta Gramajo, presidenta del Concejo Deliberante; Analía Becerra, la secretaria General de Gobierno, y Edgar Orozco, director de Acción Social. Además, contó que entre los postulantes a la Intendencia por la línea de Uñac se encuentran Paula Caballero, de la Junta del PJ; el diputado Miguel Sánchez, y el bloquista Roberto Aguilera. Por el sector de Gioja van Sebastián de Los Ríos y Patricia Castillo, del PTP.