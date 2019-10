Terreno. Según la exposición que hizo el concejal José Risueño en la Policía, en ese predio de Chimbas, sobre calle Oro, el sábado estuvo trabajando una máquina y personal del municipio de Angaco.

"Esto es una emboscada. Está todo preparado para hacer una exposición en la policía y agarrarse de eso para pedirme una suspensión". Con esa frase el intendente de Angaco, José Castro, negó haber utilizado maquinarias del municipio para uso personal o de terceros en un terreno privado de Chimbas. Según el jefe comunal, tanto el concejal José Risueño, que hizo una exposición en la Policía por el presunto delito, como el diputado departamental Carlos Maza Pezé, "mienten" al manifestar que constataron el uso de los equipos porque "las máquinas no estaban desarrollando tareas en ningún lado". Además, sostuvo que tiene toda las pruebas, no dijo cuáles, para aclarar cualquier duda ante el Concejo Deliberante. Por su parte, la presidente del cuerpo deliberativo, Valeria Garay, confirmó que los ediles definirán hoy la acción a tomar respecto de la situación, no descartó avanzar con una suspensión y expresó que "la camioneta que se ve en las imágenes, es la del intendente".



Para Castro, los hechos denunciados por Risueño representan una "causa armada" con el fin de perjudicarlo. El sábado por la mañana el edil, que supo ser aliando del intendente, se presentó en la Comisaría Nº 20 de Angaco y mediante una exposición indicó que llegó a un loteo privado ubicado sobre Calle Oro, entre calle Necochea y Ruta 40 Norte, en Chimbas, y en su interior constató que vio a personal municipal desarrollando tareas, al igual que una retroexcavadora y una camioneta Ford Ranger. Incluso, Risueño había manifestado que habló con el chofer de la maquinaria, quién le habría confirmado que fue enviado por Castro a realizar trabajos en ese predio, lo que podría confirmar que habrían usado recursos municipales para trabajos privados. Al ser consultado sobre la acusación, el intendente dijo que "nada de lo que se dice es como es. El sábado por la mañana esa máquina iba a un taller y yo la he ido a buscar personalmente". Manifestó que tanto Risueño como Maza Pezé habrían interceptado la retroexcavadora en el trayecto al taller, generando una "emboscada", hacer una presentación en la Policía y luego utilizar ese documento en su contra, todo para apartarlo de su cargo. Además, explicó que es común que equipos de la municipalidad desempeñen tareas fuera de Angaco porque "tenemos firmados convenios con distintas reparticiones de la provincia, como Hidráulica". Según Castro, la comuna tiene hoy 23 unidades entre maquinas y movilidad y todas "están permanentemente en la calle. Así que ellos pueden ver a varias maquinas en varios lugares".



Por su parte, la presidente del Concejo Deliberante consideró que la situación es grave y delicada y que la polémica será el eje de la reunión que tendrá hoy con sus pares. Garay manifestó que de las imágenes captadas se constata que "es maquinaria y personal municipal" y fue categórica al indicar que "la camioneta que aparece en las fotos es la que usa el intendente".



Además, puso en duda los dichos del jefe comunal sobre los distintos convenios que habría entre el municipio y reparticiones del Ejecutivo que permiten el uso de bienes fuera del departamento. La concejal dijo que "si se trata de un convenio con Hidráulica, como dice que es, ese convenio no ha pasado por el Concejo Deliberante. No hay nada de eso. Además, se trata de un terreno privado en el que no hay nada respecto a obras de Hidráulica, como un desagüe. Lo que han estado haciendo en ese lugar es un terraplén".

"Las máquinas no estaban desarrollando tareas en ningún lado. Nada de lo que se ha dicho es así". JOSÉ CASTRO - Intendente de Angaco

"Si es así como se denuncia, el intendente estaría actuando muy mal y tomaremos cartas en el asunto". VALERIA GARAY - Presidente del Concejo Deliberante

Labor parlamentaria



Los concejales de Angaco se reunirán hoy en labor parlamentaria para analizar los temas que serán parte de la sesión del jueves. La presidente del cuerpo confirmó que se discutirá la denuncia presentada por Risueño. Por su parte, el edil reiteró que pedirá la suspención por al menos 30 días del intendente.