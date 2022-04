Los tres ediles opositores de Angaco, Claudio Palacio, Natalia Marín y Valeria Olivera, avanzaron para tomar el control del Concejo Deliberante. Apoyados por una resolución judicial, el primero indicó que está al frente del cuerpo deliberativo, desplazando del cargo a Alejandro Paredes, alfil alineado al intendente Carlos Maza. La acción ocurre a dos semanas de que los cinco concejales del departamento mantuvieran una reunión con el ministro de Gobierno, Alberto Hensel, quien tuvo que intervenir por las fuertes diferencias que habían derivado en una paralización durante seis meses del Concejo Deliberante, con presentaciones judiciales. Así, la acción opositora surge a contramano del mandato del ministro político del Ejecutivo, quien les había aconsejado bajar la espuma y que la presidencia debía quedara en manos de un edil alineado al jefe comunal.

La movida no es menor y refleja que los tres concejales opositores, apoyados por el exintendente José Castro, no van a dar el brazo a torcer y seguirán combatiendo a Maza. Incluso, el pedido del ministro de Gobierno, cayó en saco roto ya que, si bien hubo diálogo entre los cinco ediles para intentar destrabar el conflicto interno en el Concejo y los opositores mantuvieron una reunión con Maza, ambos encuentros se produjeron después de que Palacio, Marín y Olivera fueran a la justicia con una denuncia penal contra el intendente (Ver recuadro). Esto es, se reunieron con Hensel, presentaron la denuncia y luego dialogaron puertas adentro en el municipio. Si bien hubo silencio en la cartera de Gobierno, fuentes cercanas al ministro indicaron que el accionar de los tres concejales no cayó bien.

Consultado por su arribo a la presidencia del Concejo Deliberante, Palacio confirmó que se debe a una resolución judicial que lo apoya. Es que, a principio de año, el edil Paredes había concurrido a la Justicia solicitando que se declare nula la sesión que se realizó a fines del 2021, en la que Palacio, Marín y Olivera definieron las nuevas autoridades del cuerpo, designando al primero como presidente. Previo a definir el planteo, el titular del Cuarto Civil, Humberto Conti Picco, dictó una medida cautelar y suspendió la resolución por la que los ediles definieron nuevas autoridades. Ante esa situación los opositores presentaron un recurso de reposición, solicitando que se levante la suspensión, lo que fue otorgado por la jueza del Contencioso Administrativo, Adriana Tettamanti, el jueves. Para definir así, la jueza tuvo un en cuenta un punto clave, Paredes no contestó el traslado que se le hizo ante el pedido de reposición que hicieron los opositores para levantar la cautelar. Además, "habiendo transcurrido casi tres meses" del freno que se dictó a su favor "tampoco impulsó el trámite del juicio" para intentar definir si la sesión de fines de diciembre fue válida o no, indicó la jueza en el fallo. Consultado sobre ese punto, el alfil del intendente sostuvo no tener conocimiento de la situación legal y dijo que no sabe si llevar adelante una acción judicial para revertir el levantamiento de la medida cautelar que le da la presidencia a Palacio.

Por su parte, el opositor confirmó que presidirá las sesiones del Concejo, al punto que convocará al cuerpo "la semana que viene para avanzar" y disparó contra Paredes al manifestar que "él judicializó esto". A su vez, dijo que "no vamos en contra de lo que nos dijo el ministro" porque "la ley es clara y al presidente lo elegimos nosotros, la mayoría". Sobre ese punto, Paredes dijo "ellos (los tres opositores) tiene esa forma de ser, dicen una cosa y por detrás hacen otra".

Por denuncia penal, la semana que viene esperan informe del municipio

La UFI Delitos Especiales espera que la semana que viene la Municipalidad de Angaco remita los informes solicitados por el fiscal Iván Grassi, por la denuncia que los tres concejales opositores hicieron contra el intendente Carlos Maza. Los ediles apuntaron contra el jefe comunal por fraude, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario y negociaciones incompatibles con el cargo. Sostienen que se hicieron compras de materiales de construcción, por arriba del valor del mercado.