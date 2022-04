Al quedar abierta la puerta para que la oposición de Angaco tome las riendas del Concejo Deliberante, medida que se dio por el levantamiento de una medida cautelar, el edil Alejandro Paredes, alineado al intendente Carlos Maza, entregó las llaves del Concejo y el libro actas en la Justicia. La puesta a disposición de los elementos se dio ayer al medio día en el juzgado Contencioso Administrativo, que encabeza Adriana Tettamanti. Al realizar la entrega, el concejal, que se venía desempeñando como presidente del cuerpo, presentó un recurso de queja ante la resolución judicial que levantó el freno y reafirmó que no está de acuerdo con la medida. Además, en el documento, sostuvo que desde hace ocho meses que el concejo está paralizado producto de la puja que existe por la presidencia del cuerpo. La resolución judicial que dictó Tettamanti se dio porque Paredes no contestó el traslado sobre el pedido del levantamiento de la medida cautelar que hicieron los opositores. Sin esa medida en pié, quien quedó al mando del Concejo es el edil Claudio Palacio, exalfil de Maza y que desde principios del año pasado viene trabajando junto a sus pares Natalia Marín y Valeria Olivera. Con la mayoría de los votos, los tres concejales vienen empujando para arrebatarle el Concejo al oficialismo. El conflicto departamental escaló a tal punto, que desde la provincia no se descartan la intervención del Concejo.