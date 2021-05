El proyecto de construcción de un barrio del IPV en Angaco reveló el quiebre que existe dentro del Concejo Deliberante. Ediles opositores, que son mayoría, no trataron el pedido del intendente Carlos Maza Peze, que busca cambiar el destino del terreno donde estaba prevista la construcción de un Parque Industrial para hacer, ahora, un barrio con 150 casas. Por la postergación de la iniciativa, el jefe comunal lanzó duras críticas contra las concejales Natalia Marín, Valeria Olivera y Claudio Palacio al asegurar que, "si pensaran en el pueblo de Angaco, como yo lo hago, estimo que deberían aprobar el proyecto lo más rápido posible". Además, resaltó que "si son angaqueros y sienten que el pueblo necesita viviendas, sabrán si se están demorando o no. Necesitamos ejecutar esto, poder llevar este plan al IPV y ponerlo a disposición lo más rápido posible".

El Concejo Deliberante angaquero cuenta con cinco miembros y, tras las elecciones, el bloquista Maza Peze logró ubicar a tres ediles afines a su lista, por lo que tenía mayoría para tratar iniciativas propias. Las dos restantes concejales ingresaron por el sector del justicialismo y responden al exintendente José Castro. Pero, en el camino, el intendente perdió a Palacio, quien, desde principio de año, viene jugando con las ediles opositoras. Así, no cuenta con los votos necesarios para avanzar con proyectos del Ejecutivo. Según el jefe comunal, la necesidad de avanzar con la desafectación del predio del Parque Industrial, que debe ser aprobado por el Concejo Deliberante, radica en que fue un anuncio que hizo el gobernador Sergio Uñac cuando visitó Angaco por su aniversario, en marzo pasado. En ese momento, el mandatario provincial prometió la construcción de 300 viviendas para los vecinos, pero, para ello, la comuna debe poner terrenos a disposición del IPV. Al tener mayoría, los opositores no están dando el quórum para abrir el tema a debate.

Sobre el predio, que ahora es eje del cruce interno en el municipio, Maza Peze explicó que "es uno de los terrenos en el que está terminado el proceso judicial de expropiación y que, además, no es sólo para viviendas, sino también para la construcción de un hospital. Dentro de ese inmueble se podrían hacer ambas cosas". Además, aclaró que "no estoy pidiendo este cambio porque haya sido un proyecto del exintendente (por Castro), sino porque no están dadas las condiciones en el país para que empresas se instalen en el departamento en un Parque Industrial". También, aclaró que, si bien el municipio cuenta con predios reservados para casas, "esas expropiaciones están hechas para el programa Techo Seguro y Mi Lugar en el Mundo. No quiero tocar esos inmuebles porque hay que darle respuesta a la gente que está anotada en los programas".

Tanto Palacio, como Marín y Olivera no respondieron los llamados de este medio. Una fuente cercana a las concejales del Frente Todos sostuvo que no están de acuerdo con la iniciativa oficial porque entienden que no se le puede cambiar el destino a una expropiación y ese punto "se va a fundamentar en el ámbito del Concejo, que es donde corresponde". Además, las fuentes indicaron que se iría en contra de una decisión judicial que habilitó la expropiación para que en ese lugar se construya un parque industrial.

Por otro lado, fuentes judiciales indicaron todo lo contrario al explicar que la declaración de utilidad pública del terreno ya está realizada, que no hay conflicto si se busca cambiar el destino y que dicha decisión la debe tomar el Concejo Deliberante.



Terreno

El predio en el que estaba previsto el Parque Industrial está ubicado frente al camping municipal, sobre calle Nacional Eva Perón y Plumerillo. La expropiación se llevó adelante en 2017, luego de una puja interna en el Concejo Deliberante. Si bien el proyecto avanzó, el parque nunca se puso en funciones.