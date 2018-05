Enfrentados. Desde fines de 2017 que el intendente José Castro y el concejal José Risueño, exaliado, están en veredas opuestas. La puja llegó a la Justicia donde hay denuncias cruzadas.

El enfrentamiento que mantiene el intendente de Angaco, José Castro, con el presidente del Concejo Deliberante, el exaliado justicialista José Risueño, derivó en un inicio de sesiones ordinarias insólito en el cuerpo deliberativo de ese departamento. Es que el Concejo comenzó su trabajo anual el mes pasado, pero lo hizo sin un acto protocolar que es habitual en los 19 departamentos de la provincia: el mensaje anual del jefe comunal. Por eso, hubo fuego cruzado entre los protagonistas. Castro asegura que fue intimado por Risueño a que se presente en la sala del Concejo Deliberante para que cumpla con dar por iniciado el periodo ordinario, algo que como intendente "no tengo la facultad de hacerlo porque se trata de otro poder del Estado municipal". Enfrente Risueño señaló que la no presencia de Castro en la apertura es "un mamarracho, una vergüenza" y hasta "una falta de respeto para los vecinos de Angaco". Castro indicó que él está dispuesto a dar su mensaje, que según la ley tiene tiempo de hacer hasta noviembre, pero que lo hará en la segunda quincena de este mes. Además disparó contra Risueño al manifestar que "se trata de chicanas de mal gusto" y que lo que busca el edil es "descalificar la gestión del Ejecutivo".



El enfrentamiento entre el jefe comunal y el edil comenzó a fines del año pasado cuando Risueño denunció ante sus pares que comenzó a ejecutar una investigación interna en el municipio por presuntas irregularidades en la compra de combustibles por parte del intendente. Ante esto Castro justificó el incremento en el uso del gasoil, pero contraatacó al confirmar que en diciembre presentó una denuncia en la Justicia contra Risueño por graves anomalías en su desempeño administrativo.



Las diferencias entre Castro y Risueño se vieron reflejadas dentro del Concejo Deliberante que a principio de año era presidido por la mano derecha del intendente, el edil Mario Pacheco. A fines de febrero y con el apoyo de dos concejales radicales, Risueño logró obtener mayoría y promovió el desplazo de Pacheco. Así, se hizo de la presidencia del Concejo Deliberante angaquero. Desde ese lugar viene apuntando fuertemente contra la gestión de Castro.



Sobre el caso, fuentes oficiales indicaron que la falta del mensaje del intendente, no es impedimento para que el Concejo funcione normalmente.