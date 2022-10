"Mi idea es competir porque los angaqueros necesitan a un intendente que conduzca los destinos del departamento de otra forma, dado que la que se ha venido dando hasta el momento no es la correcta". La frase pertenece al diputado provincial Marcelo Mallea, quien, en los comicios de 2019, supo ser socio del intendente bloquista Carlos Maza. De concretarse la aspiración, en 2023 habrá una puja electoral entre el legislador peronista y el actual jefe comunal, quien ya indicó que buscará la reelección. Ambos encontraron cobijo y fueron compañeros de fórmula por el exfrente San Juan Primero, pero, con el correr de la gestión, se distanciaron fuertemente. Los dos pueden enfrentarse bajo el mismo espacio: el Frente de Todos, ya que Maza está alineado dentro de la coalición a través del bloquismo y Mallea reconoció que, "indudablemente, es una posibilidad competir dentro del FdT". Por otro lado, el legislador lanzó críticas hacia la gestión municipal al expresar que "Angaco sufre hace muchos años un atraso importante en viviendas y rutas, entre otros puntos. No solo en estos cuatro años, sino de antes, porque no ha acompañado el avance de la provincia".

La eventual postulación de Mallea puede poner a Angaco en una posición única de cara a los comicios generales del año que viene, ya que, por el momento, es el único departamento en el que competirán el actual intendente con su excompañero de fórmula. No es el único condimento, dado que también ha expresado que tiene intenciones de competir el exintendente José Castro. A su vez, fuentes partidarias indicaron tiene ganas de anotarse el exconcejal justicialista Mario Pacheco, además de otros nombres.

Un caso similar es el que perfila en Iglesia, donde el jefe comunal Jorge Espejo buscará la reelección, mientras que el diputado Mauro Marinero tiene intenciones de regresar a la Intendencia. La diferencia es que Espejo había llegado al municipio a través de su partido municipal, mientras que Marinero conquistó su banca con el bloquismo.

Al igual que Maza, Mallea llegó a su banca por fuera de la estructura del Frente de Todos. Ambos fueron parte del Frente San Juan Primero y compitieron como aliados y lograron una victoria. Si bien el legislador reconoce que es "justicialista", ha recibido cuestionamientos dentro del PJ angaquero. Según indicaron las fuentes, los peronistas le reclaman haber trabajado en elecciones pasadas junto a Roberto Basualdo, de Producción y Trabajo, y Mauricio Ibarra, de Convicción Federal (Confe) y por fuera de la estructura en 2019. Si bien Mallea dijo que, "indudablemente, puedo trabajar dentro del FdT". Mallea fue uno de los legisladores que le puso la firma al proyecto del nuevo sistema electoral que, luego, acompañó con su voto. Toda una señal. Aunque también indicó que "voy a estar en un lugar donde vea que los intereses del departamento coincidan con los de la provincia". Con esa definición, ¿abrió la puerta para competir por fuera del uñaquismo? Se verá. Mallea dijo que "siempre he jugado y he tenido la camiseta puesta de Angaco".

Al hablar de gestión, el diputado fue duro con Maza al manifestar que "el departamento viene aislado del crecimiento de la provincia". Así, dio como ejemplo que "la semana pasada se habilitaron las cámaras de seguridad del Cisem 911, un proyecto que surgió de la Cámara de Diputados. Eso es acompañar el avance de la provincia con algo que estaba demorado". Por otro, lado indicó que "Angaco necesita de dirigentes serios que trabajen por el departamento y que mejoren la relación política entre los dirigentes", al referirse las peleas de Maza con concejales peronistas.



Conflicto

Angaco ha presentado serios conflictos entre el intendente Carlos Maza y tres concejales del justicialismo. Los ediles tomaron la mayoría del cuerpo y, con ese peso, vienen cuestionando la gestión municipal, incluso, con presentaciones judiciales.