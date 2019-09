El pedido del intendente de Angaco, José Castro, de incrementar partidas presupuestarias hasta fin de año generó una puja dentro de la comuna. Concejales y el jefe comunal electo Carlos Maza Peze salieron a cuestionarlo la solicitud mientras que Castro criticó con dureza a los ediles y al futuro intendente. Dentro del pedido, el cuerpo deliberativo le dio el OK para sumar 12 millones de pesos para el pago de sueldos a los empleados de planta permanente, pero no lo habilitó a disponer de más recursos para contratados y planta política. Además, tampoco le permitieron sumar fondos para bienes de consumo y parque automotor. Maza Peze y los concejales José Risueño y Mario Pacheco cuestionaron a Castro y coincidieron en que el faltante de fondos surge del incremento del personal de planta permanente. Pero el intendente señaló que "se requiere reordenar las partidas por esta situación de crisis" y salió a pegarles al destacar que "generan un problema donde no existe".