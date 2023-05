A 14 días de que se lleve adelante el comicio para elegir autoridades provinciales y en el marco del Día del Trabajador, el Gobernador y candidato a mantener el cargo por la subagrupación Vamos San Juan, Sergio Uñac, dio un claro mensaje de arenga política. Frente a los líderes sindicales y delegados nucleados en la Confederación General del Trabajo (CGT), el mandatario dijo que, en estas últimas dos semanas, hay que "defender los trapos por los cuales hemos luchado durante mucho tiempo". No fue lo único, ya que también habló de la oposición y, sin nombrarla, dijo "que no nos vengan a correr con la vaina" y que "no vengan a decir que puede haber otra provincia". Así, "no hay que dar ni un paso hacia atrás, ni un paso al vacío", en clara referencia también a José Luis Gioja, y sentenció que "vamos a consolidar este proyecto político de la mano de ustedes", los trabajadores. Por otro lado, habló de las elecciones en Jujuy, Misiones y La Rioja, distritos en los que "el peronismo va a empezar ganando", lo que servirá de "antesala de lo que va a pasar el 14 de mayo en San Juan".

La presencia de Uñac en la CGT, además del festejo por el Día del Trabajador, tuvo un objetivo netamente político, para que "el líder del partido y del espacio nos pueda bajar línea de cara a las elecciones", según hizo público el secretario General de la CGT, el diputado provincial, Eduardo Cabello. Es que la central obrera viene apoyando a Uñac en la contienda electoral, dentro de la puja que existe en el frente oficialista San Juan por Todos (SJxT). Incluso, a principio de año, unos 54 gremios nucleados en la organización sindical dieron nacimiento al Movimiento Político Sindical (MPS), sector que ofreció figuras y referentes departamentales, para competir en las elecciones. De hecho, Cabello busca repetir su banca al integrar el cuarto lugar en la lista de diputados proporcionales de Uñac. Sobre qué importancia tiene el MPS en estas elecciones, el gobernador dijo que "ocupa un espacio fundamentar en nuestro proyecto político". Además, dijo que "es fundamental que los trabajadores organizados puedan, el 14 de mayo, hacer sentir en las urnas que la subagrupación Vamos San Juan es la subagrupación que ha contenido al movimiento obrero sanjuanino".

"Estoy tranquilo, pero desde lo electoral, queda por hacer".

Los únicos oradores de la jornada fueron Uñac y Cabello. Frente a los principales dirigentes gremiales de la provincia, el segundo hizo la presentación correspondiente, mientras que el primero fue claro al indicar que "estamos en un momento crucial, a solo dos semanas que define qué va a hacer de nosotros, pero, por encima de esto, qué vamos a hacer con San Juan". En esa línea, destacó los logros obtenidos por la provincia "en los últimos siete años" en materia económica, con un bajo índice de desempleo. Así, dijo que "los únicos que tenemos un proyecto político y una plataforma, somos quienes estamos acá", por lo que "el 14 de mayo es nuestro, sólo depende de nosotros".

También habló de las elecciones en otros distritos. Remarcó que en Jujuy, Misiones y La Rioja se vota este domingo, mientras que el 14, además de San Juan, se vota en La Pampa, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego. Sobre lo que ocurrirá el fin de semana, dijo que, "si bien hay que ver qué pasa en Jujuy", donde se mostró optimista, "el peronismo va a empezar ganando", lo que servirá de empuje y "será la antesala de lo que va a pasar en la provincia". Además, dijo estar "confiado" en que el 14, "se va a consolidar este camino".



Campaña

La campaña electoral cierra 48 horas antes del comicio. En esa línea Sergio Uñac indicó que el tramo final se centrará en los distritos que componen el Gran San Juan, como Capital, Rawson y Chimbas, entre otros.