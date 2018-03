Una comitiva de dirigentes de CAME, encabezada por el secretario general, José Bereciartúa, participó de la comisión de Economía Nacional e Inversión de la Cámara alta para apoyar la Ley de Financiamiento Productivo, impulsada por el Poder Ejecutivo. "Tanto este proyecto como el de la Ley de Defensa a la Competencia y de Compre Argentino resultan fundamentales para las pymes", señaló Bereciartúa, al tiempo que destacó que en la entidad esperan el compromiso de todas las fuerzas políticas para que las pequeñas y medianas empresas, que movilizan el 70% del empleo, puedan recuperar la rentabilidad y competitividad.



De acuerdo a una encuesta realizada por CAME a fines de 2017 entre 500 pymes, 92% manifestó la intención de invertir y sólo el 8,4% de los encuestados se financió con mecanismos "no tradicionales", lo cual demuestra la necesidad de generar nuevas herramientas. "Desde CAME entendemos que puede facilitar el acceso al financiamiento para las PyMES", destacó Bereciartúa y agregó que el proyecto mejora la posición de negociación de las pequeñas firmas con las grandes compañías. El nuevo régimen destinado a mypymes, incluye además la obligación de emitir en todas las operaciones comerciales realizadas con grandes empresas, una "Factura de Crédito Electrónica".



El comprador deberá aceptar expresamente dicha factura dentro de los 30 días corridos desde su recepción y, si durante ese plazo no fueren canceladas, se considerarán aceptadas tácitamente por el importe total a pagar.