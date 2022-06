En medio de los planteos por la inflación y los reclamos por mejoras salariales de docentes y otros trabajadores, el titular del Frente Consenso Ischigualasto, Marcelo Arancibia, analizó la actualidad y aseguró: "La oposición tiene que unirse sobre la base de un programa".

"Hay una crisis de la educación que el Gobierno no atendió. Prefirieron una vuelta ciclística que aportar a la educación de calidad, que permite mejorar la capacidad de los sanjuaninos para que puedan insertarse en el mercado laboral y después generar ingresos", afirmó Arancibia analizando el reclamo de los autoconvocados docentes.

Y agregó: "Las inversiones en infraestructura de los últimos años no fueron a donde tenían que ir. Y pasa en distintos ámbitos. Las obras que no se hicieron en materia hídrica en los últimos 5 años ya no se pueden hacer en medio de la sequía. El Gobierno prefirió hacer una velódromo y no la impermeabilización de canales que se necesita para tener buena producción, que permita generar recursos que después ayuda al Estado a invertir en el sector público".

En cuanto a la elección de la oposición de mantenerse fuera del conflicto docente afirmó: "La oposición no intentó capitalizar ni utilizar el conflicto docente. Nosotros no realizamos medidas desestabilizadoras. Pero sí, en la Legislatura y en los Concejos Deliberante se tiene que actuar. Se tiene que mandar a pedir el prepuesto para analizar qué gastos vamos a priorizar hasta que termine la inflación".

A la vez, sostuvo: "La oposición tiene que unirse sobre la base de un programa, para decirle a la sociedad que vamos a generar un Estado que va a apoyar el desarrollo privado para que podamos después invertir en educación, en salud y en todo lo que se necesita para salir de este momento que estamos viviendo".