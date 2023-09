El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP - PAMI) atraviesa un escollo por la falta de un abogado con asiento en la provincia. El anterior representante se jubiló a fines del año pasado, pero la obra social de los jubilados todavía no designó a un reemplazante. El excandidato a gobernador de Unidos por San Juan (UxSJ), Marcelo Arancibia, abogado que trata temas de salud, dijo que la ausencia de ese profesional derivó en una serie de inconvenientes, pero, por sobre todo, en la muerte de una afiliada porque la entidad sanitaria no respondió al planteo legal que se hizo para tratar a la paciente. Si bien el director Ejecutivo de PAMI, Marcio Meglioli, reconoció que existen problemas por la falta de un letrado, negó que ese escenario diera como resultado el fallecimiento de una persona. Lo hizo al expresar que "no dejamos que se muera la gente porque no hay un abogado atrás". A su vez, indicó que la sede central, ubicada en Buenos Aires, es la que debe designar a un representante legal, pero que hasta el momento no lo ha hecho, pese a los reclamos de su parte.

En San Juan, PAMI atiende a unas 75 mil personas, por lo que es la segunda prestadora de servicios de salud local, detrás de la Obra Social Provincia, que cuenta con el doble de afiliados. Al ser un universo tan grande de beneficiarios, hay casos que terminan en la Justicia por reclamos de atención. Además, al ser una obra social nacional, los planteos recaen en los tribunales federales, al igual que ocurre con el resto de los agentes de seguro de salud privados.

Arancibia, que asesora a afiliados que llegan a la Justicia por reclamos contra PAMI, entre otras obras sociales, explicó que, "a fines del año pasado, se jubiló el abogado Carlos Saffe, y desde ese momento, no se ha designado un representante local. Lo que ha ocurrido es que, ahora, el abogado de PAMI de Mendoza está a cargo de las causas de San Juan". Así, dijo que, desde la vecina provincia, "no están contestando las demandas y, tampoco, evacuando las medidas cautelares. En estos temas de derecho a la salud, más en personas adultas, los trámites deben ser urgentes", indicando que, si no se responden, pueden resultar con consecuencias serias. En esa línea, remarcó que "en febrero falleció una clienta en la clínica Santa Clara, esperando que se dé respuesta a una medida cautelar, en la que se pidió un traslado, que se dictó un mes antes". Incluso, dijo que, por no haber respondido en la Justicia, "a PAMI se la declaró rebelde y se le aplicó multas". Así, expresó que, "para mí eso se dio por la falta de abogado porque un profesional local habría advertido la situación a la gerencia nacional".

Consultado sobre esa situación, Meglioli reconoció que la ausencia profesional existe y genera inconvenientes y que "el cuerpo jurídico de PAMI a nivel central le pide asistencia a abogados de Mendoza y San Luis, hasta tanto se nombre a alguien de manera definitiva". Así, manifestó que "la complicación que genera es la rapidez para contestar amparos, escritos o intimaciones". Sobre los problemas en afiliados, indicó que, "en general, no tenemos inconveniente porque la prestación se da, a no ser que, por ejemplo, sea un medicamento que está por fuera de vademécum. En ese caso, el perjuicio que se genera es que la droga no va llegar". Sobre la situación de la mujer fallecida, Meglioli no estaba al tanto del caso, pero dijo que "nosotros (por PAMI) no dejamos que se muera la gente porque no hay un abogado atrás".