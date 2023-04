Cuando quedan muy pocos días para las elecciones provinciales del 14 de mayo, Marcelo Arancibia volvió a calentar la interna del frente Unidos por San Juan al criticar duramente a Eduardo Cárces y a Sergio Vallejos.

Al visitar Radio Sarmiento, el candidato a gobernador fue duro con los dos aspirantes del mismo frente a ocupar el mismo cargo (el otro es Marcelo Orrego) y expresó que estuvo en desacuerdo cuando se sumaron al espacio pero que priorizó la unidad de la oposición.

"Me senté a conversar a solas con Orrego para construir la unidad de la oposición y realicé dos planteos: que no se pueden impugnar candidatos ni cancelar discursos, porque a mí no me dejaron entrar en el 2021 debido a que me impugnaron porque mi discurso no gustó. Logramos la unidad, pero cuando me avisaron de que iban a venir estos candidatos quedé preso de mis propias palabras y tuvimos que aceptarlos", dijo Arancibia.

Luego, el dirigente del Gen fue duro al manifestar que Cáceres y Vallejos "claramente están degradando la calidad política de San Juan" y se enfocó principalmente en el exdiputado nacional. "Lo que Cácerees hizo ayer es un atentado a la libertad de prensa y a los periodistas (Ndr: realizó un video criticando a este diario). Hay que decirlo y es muy repudiable porque no se puede hacer, no hay que dejarlo pasar por alto porque la prensa es parte de la democracia".

Por último, Arancibia sostuvo que ante situación, "creo que hay que hacer un debate que permita conocer el talante de los candidatos".