La confirmación que dos exfuncionarios uñaquistas fueron designados sin previo concurso en el Poder Judicial generó mucho revuelo, en la arena política y puertas adentro de la Justicia.

Se trata de Alejandra Venerando, quien estuvo al frente del Ministerio de Salud y fuera candidata a la jefatura comunal de Rivadavia, y Jorge Barifusa, quien se desempeñó como diputado y había peleado por el timón de Jáchal. La primera cumplirá funciones en el cuerpo médico del Ministerio Público Fiscal, mientras que el segundo tendrá un puesto dentro de la Dirección de Servicios Generales y desarrollará tareas en Jáchal.

Esta mañana, en Radio Sarmiento, habló el excandidato a gobernador Marcelo Arancibia, quien no ahorró en críticas por las designaciones y, además, cargó nuevamente contra el peronismo sanjuanino.

"Pareciera que la Justicia de San Juan no entiende la situación económica y social del país (...), que hay un presupuesto que no tiene fondo y se sigue designando a mansalva a funcionarios y empleados judiciales", apuntó Arancibia. Y agregó, "no entiende (la Corte) lo que está pasando en la calle".

Puntualmente sobre las designaciones de los dos uñaquistas, Arancibia dijo que "se sigue con los viejos métodos, a través del acomodo, el padrinazgo y concurso truchos", y que "se favorece a un partido político que ejerció la hegemonía y eso irrita, molesta".

Nuevamente cargó contra los concursos de ingreso a los que calificó de "truchos", "cuando uno ve los nombres están emparentados a un partido político que estuvo 20 años". "Todo es una puesta en escena", sentenció.

Arancibia también cuestionó que la Corte sanjuanina no publique las acordadas.