La participación del bloquista disidente Enrique Conti, actual vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia, en un acto de Juntos por el Cambio (JxC) generó polémica en la arena política. Por un lado, el dirigente del Gen, Marcelo Arancibia, cercano al frente opositor, solicitó públicamente que el contador se defina: "Se queda en el Tribunal de Cuentas y cumple con su misión constitucional de abstenerse de participar partidaria o electoralmente o renuncia y se suma a las filas de la oposición para desplazar al gobierno en 2023". Arancibia fue quien hace casi un año denunció al contador ante la Cámara de Diputados y el Jurado de Enjuiciamiento, por entender que el vocal violó lo que marca la Constitución sobre las incompatibilidades establecidas a los miembros del Tribunal. En paralelo, el diputado bloquista Andrés Chanampa se expresó con dureza contra el disidente al indicar que "es una burla lo que hace", ya que "no le da importancia a la Constitución o se la pasa por cualquier lado". En esa línea, sostuvo que su espacio no descarta realizar una denuncia ante el Jury.

Al ser consultado sobre si está dispuesto a renunciar, Conti no lo descartó ya que indicó que "habrá que ver" y "tener en cuenta el tiempo y las reglas del juego dentro de la fuerza política".

Desde la oposición, tanto su líder Marcelo Orrego, como el vicepresidente de Producción y Trabajo, Fabián Martín; y desde Actuar, con su presidente Gustado Usín, prefirieron el silencio y no dar respuesta a los llamados de este medio. Quienes sí se expresaron fueron los referentes del Pro y Dignidad Ciudadana. Enzo Cornejo y Gustavo Fernández, respectivamente, coincidieron en que la decisión de renunciar al Tribunal de Cuentas para sumarse a la arena política corre por cuenta de Conti.

Tanto Arancibia como Chanampa brindaron sus declaraciones en el programa Demasiada Información, de Radio Sarmiento. El primero indicó que no tiene intenciones de denunciar por segunda vez a Conti, pero sí fue categórico al expresar que, "si quiere hacer política partidaria, que vaya y renuncie, nadie lo ata". Además, indicó que la situación del vocal del Tribunal de Cuentas "será motivo de charla en el armado de un frente electoral". Arancibia trabaja para conformar el Gen en San Juan y, con ese partido, ser parte de Juntos por el Cambio. Así, habló de sentar una postura al indicar que "tiene que haber, en el entorno político de la oposición, un convencimiento de que las cosas se tienen que hacer bien". También sostuvo que "Conti es una figura política de larga trayectoria en la provincia. Creo que haría un gran favor en la consolidación de una oposición tomando una decisión".

Si bien el Jury no avanzó en una destitución contra Conti, le llamó la atención al indicarle que se abstenga de realizar actividades políticas. El vocal no negó su presencia en JxC, pero dijo que "no tuve una participación partidaria porque no hablé ni dirigí la palabra".

Dardo a JxC

Andrés Chanampa indicó que no lo molesta la actitud de Conti porque "ya no pertenece al Bloquismo", pero sí "tendrá que dar explicaciones él y su líder Marcelo Orrego, ya que en el acto estuvo con él". Además, dijo que "esto es reírse de la sociedad" y "una burla".