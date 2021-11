A pocos días de las elecciones generales y a contramano de la estrategia del Frente de Todos en San Juan, la líder del PRO, Patricia Bullrich, salió ayer a criticar al espacio opositor Consenso Ischigualasto y lo subió a la pelea electoral.

Fiel a su estilo, Marcelo Arancibia, organizó una conferencia de prensa en la que no dudó en señalar a la exministra de seguridad de la Nación como quien "boicoteó la oposición en San Juan".

"Cuando empezamos a pensar en construir la oposición en San Juan nos juntamos con todos los presidentes nacionales de los partidos de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo y Maxi Ferraro y Patricia Bullrich. Los dos primeros intentaron e hicieron las gestiones en la mesa nacional para lograr la apertura de la oposición en San Juan y no pudieron. Quien boicoteó la oposición en San Juan fue Bullrich. Ella, en una entrevista puso límites infranqueables para la apertura de la oposición generando las condiciones más favorables para que el Frente de Todos pudiera ganar las elecciones", rememoró el candidato a diputado nacional.

Ayer, la presidenta del macrismo sostuvo, en relación al abogado, que "parece que hay algunos que lo que hacen es ser instrumentos del oficialismo", mientras que afirmó que "el Gobierno nacional no puede ganar las elecciones por sí mismo y, entonces, necesita hacer ciertas tramoyas" y así "separar a la oposición".

En este sentido, Arancibia recogió el guante y disparó contra los referentes locales de JxC. "Le quiero recordar a Patricia que los diputados que ella está apoyando, cuando fueron diputados provinciales, encubrieron la corrupción de De Vido. Cuando ella dice que somos funcionales al oficialismo de San Juan, yo le pregunto si esconder pruebas de la corrupción no es ser funcional. Tiene problemas de interpretación de lo que es la transparencia y honestidad", afirmó.

Además, dijo que Bullrich hace "kirchnerismo" al pedir que no se lean los diarios. "Le pide a los sanjuaninos que no lean los diarios, eso lo hace CFK. El problema no es el cartero sino la carta", concluyó.