Sereno. Aranda se mostró tranquilo tras el anuncio de que enfrente tendrá de rival a Baistrocchi. Elogió al funcionario y dijo que su participación eleva el nivel.

Es el jefe comunal de la Capital y va a ir por la reelección, pero en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) deberá enfrentarse con el ministro de Gobierno, Emilio Baistrocchi, en el marco de una fuerte apuesta del frente Todos. Luego de que este medio diera a conocer la primicia, el intendente Franco Aranda habló y resaltó que "no me preocupa que compita Baistrocchi, es más, me encanta tener un rival en la interna del nivel de él". Tranquilo y lanzándole flores a su contrincante, destacó que siempre vio con buenos ojos las PASO y que "aparezcan alternativas eleva la discusión, nos pone a otro nivel, hay que pensar más ideas y es bueno para el ciudadano que mientras mejores candidatos tengamos claramente nos va a hacer traccionar hacia arriba los destinos de la Capital". Así, al igual que el funcionario uñaquista, se mostró optimista, ya que indicó que "tengo mucha confianza en estos tres años de gestión. Es una gran fortaleza que me va a permitir revalidar el título".

Aranda ya había dicho durante la semana que no se oponía a la interna. "Soy un producto de las PASO", había remarcado, en clara alusión a la victoria que tuvo en las primarias de 2015, en las que venció al entonces ministro de Turismo de la gestión giojista, Dante Elizondo. Luego, derrotaría en la general al líder de Actuar, Rodolfo Colombo, quien va encaminado a ser el candidato de la alianza Con Vos, ex Cambiemos, que encabeza Marcelo Orrego.

El cierre de listas es el 30 de este mes y las PASO se llevarán a cabo el 31 de marzo.

Así, de los jefes comunales peronistas que pueden repetir, será el único que tendrá que atravesar por las primarias. Y será la segunda vez que se enfrentará con un ministro de la administración provincial. La parada es difícil, ya que Baistrocchi logró mucha exposición desde el Ministerio de Gobierno en su embestida contra la seguridad y la reforma de la legislación en el Poder Judicial. Además, el funcionario uñaquista es un hombre de la extrema confianza del Gobernador.

Sobre la versión que circula que ha bajado en las encuestas, el jefe comunal señaló que "no voy a hablar mal de ningún encuestador, pero los sondeos que manejamos me va bien. Y a las encuestas las refuerzo con mi presencia en los barrios, en donde nos va bien".

Con respecto a las declaraciones de Baistrocchi, quien indicó que buscará contener diferentes sectores, y que es una crítica que sonó contra el intendente, este manifestó que "siempre hemos tenido las puertas abiertas, también hemos tratado de hablar con todos los sectores, del propio frente y de mucha gente que no está. Habrá quienes estén mas consustanciados con este proyecto y otros que se sienten menos consustanciados, pero vamos a seguir hablando con todos y de buscar el apoyo de todos los ciudadanos".