Tras el resultado adverso del oficialismo en las PASO en Capital, Franco Aranda se refirió a las elecciones de octubre. En diálogo con 'Diario de Mediodía', el intendente se mostró confiado en revertir el resultado.

"Vamos a hacer una reunión con las cuatro juntas del departamento. Yo confío en el equipo que tenemos, en la gente que estuvo trabajando, creo que podemos revertir el resultado. Los veo con mucha fuerza, muchas ganas de trabajar", aseguró.

En el orden de lo nacional, Aranda sostuvo que no le gusta ver a Cristina Kirchner en la política ahora "porque cuando alguien llega a ser presidente, que es el escalafón más grande al que se puede aspirar, se debería retirar". "La realidad es que la opinión de un ex presidente puede incidir en la sociedad, puede ser complicado para quien está ejerciendo. Hay que saber diferenciar. En San Juan no es la misma elección que en Buenos Aires. Aquí no elegimos a Cristina", dijo y agregó que "votar al PJ sanjuanino no es votar al kirchnerismo".